Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο πρωταθλητής Τζένσον Μπάτον (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων.

Το πάθος για αγώνες ταχύτητας είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Στο σημερινό μας ταξίδι θα μάθουμε για έναν αφανή ήρωα των αγώνων και τον πρώτο νικητή στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, το θρυλικό αγώνα των ΗΠΑ. Στον κόσμο της Formula 1, θα μάθουμε για έναν πολυαγαπημένο παγκόσμιο πρωταθλητή, έναν πρώην οδηγό και ένα Grand Prix Αργεντινής. Επιπλέον, θα μάθουμε τι έγινε στον πρώτο αγώνα του WRC στην ιστορία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1914, γεννήθηκε οδηγός αγώνων Μπομπ Γκεράρντ. Αγωνίστηκε σε οκτώ επίσημα Grand Prix της Formula 1, με καλύτερο αποτέλεσμα την 6η θέση, την οποία κατέκτησε τρεις φορές.

Σαν σήμερα το 1958, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Αργεντινής για τη Formula 1. Λόγω αλλαγών στους κανονισμούς, πολλές ομάδες δεν ήταν ακόμη έτοιμες για να συμμετάσχουν, αφήνοντας έτσι μόλις 10 αυτοκίνητα στο grid (έξι Maserati, τρεις Ferrari και μια Cooper). Μεγάλος νικητής ήταν ο Σερ Στέρλινγκ Μος, οδηγώντας για την Cooper. Η Τ43 ήταν το πρώτο μονοθέσιο που κατέκτησε νίκη, έχοντας κινητήρα στο πίσω μέρος.

Σαν Σήμερα το 1968, έφυγε από τη ζωή ο Ρέι Χάρουν, ο πρώτος νικητής των θρυλικών 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης.

Σαν σήμερα το 1973, ξεκίνησε το 42ο Ράλλυ Μόντε Κάρλο. Αυτός ήταν ο εναρκτήριος αγώνας στην πρώτη σεζόν του WRC. H Alpine Renault κυριάρχησε κάνοντας το 1-2-3, με τον Ζαν-Κλοντ Αντρού να παίρνει τη νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Όβε Άντερσον και τρίτος ήταν ο Ζαν-Πιέρ Νικολά.

Σαν Σήμερα το 1976, γεννήθηκε ο Τάρσο Μάρκες, ο οποίος συμμετείχε ανά διαστήματα στη Formula 1 με την ομάδα της Minardi. Ήταν ο πρώτος teammate του Φερνάντο Αλόνσο.

Σαν Σήμερα το 1980 γεννήθηκε ο πολυαγαπημένος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Τζένσον Μπάτον. Ο Βρετανός έκανε ντεμπούτο το 2000 με την ομάδα της Williams, ενώ αγωνίστηκε επίσης για τις Benetton/Renault, BAR και Honda, πριν το 2009 που ήταν η χρονιά που έλαμψε, κατακτώντας τον τίτλο με τη Brawn GP. Η ομάδα του Ρος Μπρον «αναδύθηκε» από τις στάχτες της Honda και έδωσε την ευκαιρία στον Μπάτον να κατακτήσει το μοναδικό τίτλο της καριέρας του, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του σπορ.

Από το 2010 έως το 2016 αγωνίστηκε με τα χρώματα της McLaren, ενώ η καριέρα του συνεχίστηκε με επιτυχίες και μετά την F1. Κατέκτησε το άκρως απαιτητικό πρωτάθλημα Super GT με τη Honda, ενώ αγωνίστηκε και στις 24 Ώρες Λε Μαν με την SMP Racing. Φέτος θα αγωνιστεί στο WEC με την Team Jota στην κατηγορία Hypercar.

Σαν σήμερα το 1984 γεννήθηκε ο Καρούν Τσάντχοκ. Ο Ινδός αγωνίστηκε με την απογοητευτική HRT στη Formula 1 το 2010, ενώ συμμετείχε στο GP Γερμανίας του 2011 με τη Lotus.

Σαν Σήμερα το 1985 γεννήθηκε ο Έστεμπαν Γκερέρι, ο οποίος παρά τις θετικές του εμφανίσεις στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων δεν κατάφερε ποτέ να βρει τα χρήματα να εισέλθει στη Formula 1. Η καριέρα του στα μονοθέσια ολοκληρώθηκε σχετικά νωρίς και στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας καθιερώθηκε στα πρωταθλήματα τουρισμού ως εργοστασιακός οδηγός της Honda.

Φωτογραφίες: Williams F1, TheBishF1/Twitter, F1/Twitter, 1990sF1/Twitter, Francodari325/Twitter