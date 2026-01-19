Η Ducati Lenovo Team έδειξε τη νέα Desmosedici GP, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της με μια εντυπωσιακή vintage εμφάνιση και το πιο δυνατό δίδυμο αναβατών στην ιστορία της.

Στο μαγευτικό, χιονισμένο τοπίο της Madonna di Campiglio, η Ducati σήμανε την έναρξη της επίθεσής της για το 2026. Η παρουσίαση της εργοστασιακής ομάδας του MotoGP Ducati Lenovo Team δεν ήταν μια απλή τυπική διαδικασία, αλλά μια γιορτή για έναν αιώνα ιστορίας, με φόντο το κυνήγι νέων ρεκόρ στην κορυφαία κατηγορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Το πρώτο πράγμα που κλέβει την παράσταση στη νέα Desmosedici GP είναι το χρώμα. Για να τιμήσει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της (1926-2026), η Ducati επέλεξε το «Rosso Centenario». Πρόκειται για ένα ματ βαθύ κόκκινο, που παραπέμπει στις πρώτες αγωνιστικές μοτοσικλέτες της εταιρείας, όπως η Marianna του 1955. Οι διπλές λευκές ρίγες συμπληρώνουν το vintage λουκ, δημιουργώντας ένα από τα πιο όμορφα livery που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

Δύο Πρωταθλητές, ένας στόχος

Το οδηγικό δίδυμο της Ducati για το 2026 δεν χρειάζεται συστάσεις. Από τη μία, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ, ο άνθρωπος που το 2025 πέτυχε μια από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία των σπορ και πλέον στοχεύει να γράψει νέα κεφάλαια δόξας. Από την άλλη, ο Φραντσέσκο Μπανάια, ο πιο επιτυχημένος αναβάτης της Ducati στο MotoGP, ο οποίος μετά από μια δύσκολη σεζόν δηλώνει έτοιμος για τη δική του «ρεβάνς».

«Με τον Μαρκ και τον Πέκο έχουμε δύο εξαιρετικούς Πρωταθλητές, με πανίσχυρα κίνητρα, έτοιμους να αναζητήσουν νέες επιτυχίες», δήλωσε ο CEO της Ducati, Κλαούντιο Ντομενικάλι.

Κυνηγώντας το ρεκόρ των 100 νικών Η Ducati μπαίνει στο 2026 έχοντας ήδη κατακτήσει το «τριπλό στέμμα» (τίτλο αναβατών, κατασκευαστών και ομάδων) και βρίσκεται μια ανάσα από ένα ιστορικό ορόσημο: τις 100 νίκες στο MotoGP (αυτή τη στιγμή αριθμεί 99).

Οι δηλώσεις

Λουίτζι Νταλ’Ίνια (Γενικός Διευθυντής Ducati Corse): «Αυτή η σεζόν, όσον αφορά την αξία της και ελπίζουμε επίσης το θέαμα στην πίστα, δεν μοιάζει με καμία από τις προηγούμενες. Θα γιορτάσουμε την εκατονταετηρίδα της Ducati και, ταυτόχρονα, θα είναι μια χρονιά μετάβασης, δεδομένης της ριζικής αλλαγής των κανονισμών το 2027. Οι αγώνες ήταν πάντα μέρος του DNA του Borgo Panigale και ελπίζουμε να τιμήσουμε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο επιδεικνύοντας την τεχνολογία των μοτοσυκλετών μας και θέτοντας νέα ρεκόρ. Είμαστε περήφανοι που φοράμε το "Rosso Centenario" και τις λευκές ρίγες στα φέρινγκ των νέων μοτοσυκλετών Desmosedici GP για να παλέψουμε, ως Ducati, για τον έβδομο συνεχόμενο τίτλο κατασκευαστών και τον έκτο τίτλο αναβατών στην ιστορία μας. Πρόκειται για φιλόδοξους στόχους και είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς κάτι περισσότερο. Έχω λίγα να προσθέσω μιλώντας επίσης για τον Μαρκ και τον Πέκο: είναι δύο Πρωταθλητές, διαφορετικοί, αλλά και οι δύο Πρωταθλητές. Ο Μαρκ έχει αποδείξει ότι είναι ένας πρωταθλητής ικανός να ξεπερνά όλες τις αντιξοότητες για να βρει γαλήνη, νίκη και ταχύτητα. Ο Πέκο δυσκολεύτηκε, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ και έθεσε το ταλέντο του σε δοκιμασία, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να επιστρέψει ως πραγματικός πρωταγωνιστής. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες μας και τη Madonna di Campiglio, που μας υποδέχεται στο πραγματικά υποβλητικό της σκηνικό για την παρουσίαση της Ducati Lenovo Team. Με ολόκληρη την ομάδα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το 2026 με τη μέγιστη δέσμευση και κίνητρο».

Μαρκ Μάρκεθ (#93, Ducati Lenovo Team): «Το 2025 ήταν μια κομβική στιγμή στη ζωή και την καριέρα μου. Μια πρόκληση ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, για να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου ότι μπορούσα να κερδίσω ξανά. Δεν δίνω μεγάλη σημασία στους αριθμούς και τα ρεκόρ, αλλά το 2026 αντιπροσωπεύει μια πρόσθετη πρόκληση. Η επαναβεβαίωση της θέσης μου θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, αλλά έχουμε την ικανότητα να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το πακέτο της Desmosedici GP, το οποίο είναι το πιο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο. Η ανάκτηση της οδηγικής μου εμπιστοσύνης μετά τον τραυματισμό είναι ο πρώτος στόχος, και μετά το να προσφέρουμε θέαμα στην πίστα με την Ducati Lenovo Team, της οποίας τα χρώματα θα προσπαθήσω να τιμήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φέτος. Στις πρώτες προπονήσεις με τη μοτοσυκλέτα η αίσθηση ήταν παραπάνω από θετική, αλλά η Μαλαισία θα είναι η πρώτη πραγματική δοκιμασία της σεζόν».

Φραντσέσκο Μπανάια (#63, Ducati Lenovo Team): «Αφήνω πίσω μου μια δύσκολη χρονιά, η οποία όμως μου έμαθε τόσα πολλά και ενίσχυσε περαιτέρω την επιθυμία μου να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό με τη νέα Desmosedici GP. Ήταν σημαντικό να φτάσω μέχρι το τέλος, χωρίς να τα παρατήσω ποτέ, να αντιμετωπίσω κάθε κατάσταση και να μάθω από κάθε εμπειρία. Η σεζόν του 2026 θα έχει ιδιαίτερη σημασία: μια νέα ευκαιρία να αποδείξουμε την πλήρη δυναμική μας τη χρονιά των εορτασμών της εκατονταετηρίδας της Ducati και με μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση. Μετράω τις ώρες μέχρι το πρώτο τεστ: είμαι πραγματικά χαρούμενος που επανενώνομαι με ολόκληρη την Ducati Lenovo Team και που επιστρέφω στη δουλειά για να είμαι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και να διασκεδάσω».