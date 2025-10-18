Ο Μάρκο Μπετζέκι μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο από όσο αναμενόταν αλλά απλώς δεν μπορούσε να χάσει στο Σπριντ του Phillip Island.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Αυστραλίας, του 19ου φετινού γύρου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, εξελίχθηκε σε παράσταση της Aprilia με πρωταγωνιστή, όπως αναμενόταν, τον Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας πήρε τη νίκη με αρκετά μεγάλη διαφορά, παρότι δεν έκανε καλή εκκίνηση και πέρασε πάνω από τον μισό αγώνα κυνηγώντας τον Ραούλ Φερνάντεθ.

Ο Φερνάντεθ με την ίδια RSGP της Trackhouse Racing στα χέρια του ήταν πολύ ανταγωνιστικός και πήρε τα ηνία του αγώνα μετά την εκκίνηση. Στο πρώτο μέρος του αγώνα έδειχνε ότι θα μπορούσε να πάει για τη νίκη, αλλά τελικά δεν είχε απάντηση στον σαφώς ανώτερο ρυθμό του Μπετζέκι. Οι δύο Aprilia έμοιαζαν να βρίσκονται σε άλλη κλάση στο Philip Island, αφήνοντας πολύ πίσω όλους τους υπόλοιπους.

Για την 3η θέση δόθηκε επική μάχη ανάμεσα στον Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ, που τελιικά την κατέκτησε, τον Τζακ Μίλερ της Pramac Yamaha και τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46 Ducati. ο Μίλερ εντός έδρας ήταν η καλύτερη Yamaha και πήρε την 4η θέση, μπροστά από τον Ντι Τζιαναντόνιο που «καταδικάστηκε» από την κακή θέση εκκίνησης και άργησε να μπει στη μάχη. Ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Κουαρταραρό (που νωρίτερα είχε πάρει την pole), Μαρίνι και Πολ Εσπαργκαρό.

Ήταν ο πρώτος Αγώνας Σπριντ, από τότε που άρχισαν να διεξάγονται στο MotoGP, που δεν υπήρχε μοτοσικλέτα της Ducati μέσα στους τρεις πρώτους που πήραν τα μετάλλια.

Ο αγώνας της Κυριακής έχει αλλάξει ώρα λόγω ανησυχίας για τον καιρό και θα αρχίσει μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 7:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) αντί για τις 6:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένος. Η δουλειά του Μπετζέκι αύριο θα είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς ο Ιταλός της Aprilia «κουβαλά» ποινή διπλού long lap για τη σύγκρουσή του με τον Μαρκ Μάρκεθ στην Ινδονησία.

