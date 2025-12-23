Ο Βρετανός της Mercedes θέλει να παλέψει με τον Μαξ Φερστάπεν για το πρωτάθλημα και αντλεί έμπνευση από τον Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Τζορτζ Ράσελ εμφανίζεται πιο σίγουρος από ποτέ ότι διαθέτει τα προσόντα για να διεκδικήσει παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1, μετά από μια ιδιαίτερα σταθερή και ώριμη σεζόν το 2025 με τη Mercedes-AMG Petronas.

Ο Βρετανός οδηγός εδραιώθηκε ως ο ξεκάθαρος ηγέτης της ομάδας, έχοντας δίπλα του τον rookie Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ενώ συνέχισε να συγκρίνεται θετικά με τον πρώην team-mate του, Λιούις Χάμιλτον, τόσο σε βαθμούς όσο και σε νίκες τα προηγούμενα χρόνια.

Το 2025, ο Ράσελ ήταν ο μοναδικός οδηγός –πέρα από τους τρεις βασικούς διεκδικητές του τίτλου– που κατάφερε να κερδίσει Grand Prix. Η συνέπειά του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών από τη Mercedes, με 18 τερματισμούς στην πρώτη πεντάδα σε 24 αγώνες και μόλις έναν αγώνα εκτός βαθμών. Παράλληλα, ολοκλήρωσε 45 συνεχόμενους αγώνες χωρίς εγκατάλειψη από σύγκρουση ή λάθος, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σταθερότητά του.

2025, that’s a wrap. Pleased to bring home P2 for the team in the Constructor’s Championship! 👊 A rollercoaster of a year with some amazing highs and many learnings. Thanks to the incredible people behind the scenes, for all the hard work and dedication!! Here’s to ‘26! pic.twitter.com/UjwCYDEXtJ December 9, 2025

«Μπορώ να σταθώ απέναντι στους κορυφαίους»

Ερωτηθείς αν το 2025 ήταν η καλύτερη σεζόν της καριέρας του στη Formula 1, ο Ράσελ απάντησε: «Ήταν σίγουρα η πιο ολοκληρωμένη από πλευράς απόδοσης – η πιο σταθερή, με τα λιγότερα λάθη. Συνολικά, ναι, ήταν».

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι θεωρεί τον εαυτό του ικανό να αναμετρηθεί με την κορυφή του grid: «Ξέρω ότι μπορώ. Μπορώ να αναμετρηθώ με αυτούς τους οδηγούς. Ο Μαξ είναι προφανώς το σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή. Είναι ο οδηγός με τον οποίο θα ήθελα να βρεθώ απέναντι και νομίζω ότι είναι ο μόνος για τον οποίο θα υπήρχαν ερωτήματα. Είναι ο μοναδικός οδηγός στο grid με τον οποίο θα ήθελες να είσαι team-mate για να μετρήσεις πραγματικά την ανταγωνιστικότητά σου».

Ο Μαξ Φερστάπεν παρέμεινε και το 2025 το μέτρο σύγκρισης, αν και η Mercedes βρέθηκε πιο κοντά στη Red Bull σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, επιτρέποντας στον Ράσελ να διεκδικήσει νίκες σε πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η έμπνευση από τον Σουμάχερ

Καθώς ετοιμάζεται για την όγδοη σεζόν του στη Formula 1 και την πέμπτη με τη Mercedes, ο Ράσελ στρέφει το βλέμμα του στο παρελθόν και συγκεκριμένα στον Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός χρειάστηκε πέντε χρόνια στη Ferrari πριν κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική κυριαρχία.

«Πάντα θυμίζω στον εαυτό μου τον Σουμάχερ στη Ferrari. Του πήρε πέντε χρόνια μέχρι να έρθει ο πρώτος τίτλος», ανέφερε ο Ράσελ. «Ο κόσμος θυμάται μόνο τα χρόνια της δόξας, αλλά ξεχνά τα τέσσερα πρώτα χωρίς πρωτάθλημα».

Ο Βρετανός εξήγησε πως, από τη δική του οπτική, η δεύτερη θέση δεν αλλάζει πολλά: «Για εμένα, το να τερματίσω δεύτερος ή εικοστός είναι σχεδόν το ίδιο. Δεν κερδίζεις. Κι αυτό είναι κάτι που έμαθα από την εποχή μου στη Williams. Είτε παλεύεις για τον τίτλο είτε όχι. Και κανείς δεν θέλει να παλεύει για τη δεύτερη θέση».

Με την αυτοπεποίθηση ενισχυμένη και τη Mercedes σε τροχιά επιστροφής στην κορυφή, ο Τζορτζ Ράσελ δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει ρόλο πρωταγωνιστή στη μάχη του τίτλου, έχοντας ξεκάθαρα στο στόχαστρο τον Μαξ Φερστάπεν.