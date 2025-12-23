Με επτά γύρους, ιστορικούς αγώνες και επιστροφή της Κρήτης, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity 2026 αποκτά ενισχυμένο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Με αυξημένο αγωνιστικό πρόγραμμα σε σχέση με το 2025 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity 2026, καθώς το καλεντάρι της νέας χρονιάς περιλαμβάνει συνολικά επτά αγώνες για τα ιστορικά αυτοκίνητα.

Η αυλαία του θεσμού θα ανοίξει νωρίς, στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, με το Αττικό Regularity Rally, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας απαιτητικής και γεμάτης σεζόν. Δεύτερος γύρος είναι το Ράλλυ Μόντε Βοστίτσα, προγραμματισμένο για τις 28 και 29 Μαρτίου, ενώ η δράση συνεχίζεται στις 18 και 19 Απριλίου με το Κλασικό Ράλλυ Πελοποννήσου.

Ένας από τους ιστορικότερους αγώνες του θεσμού, το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Μαΐου, πριν το πρωτάθλημα ταξιδέψει στην Κρήτη, η οποία επιστρέφει στο πρόγραμμα μετά από αρκετά χρόνια. Το Ιστορικό Ράλλυ Κρήτης, πέμπτος γύρος του πρωταθλήματος, είναι προγραμματισμένο για τις 27 και 28 Ιουνίου, προσθέτοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον στο καλεντάρι.

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, το Ράλλυ Regularity Κορίνθου θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου, ενώ η σεζόν θα ολοκληρωθεί με το Νυχτερινό Classic Rally, που θα ρίξει την αυλαία του πρωταθλήματος στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Πρόγραμμα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity 2026