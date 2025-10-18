Ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha έκανε την έκπληξη στο Phillip Ispand για να πάρει την pole position μέσα από τα χέρια του Μάρκο Μπετζέκι.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστραλίας, του 19ου φετινού αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, ολοκληρώθηκαν στην πίστα του Phillip Island, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha να κάνει την έκπληξη και να παίενει την pole position, σπάζοντας ταυτόχρονα το ρεκόρ πίστας. Είναι η 5η φετινή pole για τον εντυπωσιακό Γάλλο αναβάτη, ο οποίος άφησε στη 2η θέση το μεγάλο φαβορί Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. Ευκαιρία για πανηγυρισμούς για τους Αυστραλούς ήταν η 3η θέση του Τζακ Μίλερ, που έκανε δύο τις μοτοσικλέτες της Yamaha στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Η επιτυχία του Κουαρταραρό γίνεται ακόμα εντυπωσιακότερη αν αναλογιστούμε ότι η Yamaha Μ1 στις ευθείες της πίστας ήταν έως και 10 χλμ/ώρα πιο αργή από τις ταχύτερες μοτοσικλέτες.

Η δουλειά του Μπετζέκι πάντως στον αγώνα της Κυριακής (που θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 7:00 το πρωί ώρα Ελλάδας) θα είναι πολύ δύσκολη, καθώς ο Ιταλός της Aprilia «κουβαλά» ποινή διπλού long lap για τη σύγκρουσή του με τον Μαρκ Μάρκεθ στην Ινδονησία. Στον Αγώνα Σπριντ ωστόσο δεν θα έχει να εκτίσει καμία ποινή.

Q1

Η πρώτη «πράξη» των κατατακτήριων στην αυστραλιανή πίστα πίστα ήταν το πάντα ανταγωνιστικό Q1. Οι αναβάτες έδωσαν σκληρή μάχη για να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια για τις δύο προνομιούχες θέσεις, που θα τους επέτρεπαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους στο Q2 και οι διαφορές ήταν μικρές. Τελικά, δεν υπήρξαν σημαντικές εκπλήξεις, καθώς ταχύτερος ήταν ο νικητής του προηγούμενου αγώνα Φερμίν Αλντεγκέρ με την Gresini Ducati. Για τη 2η θέση δόθηκε πολύ σκληρή μάχη ανάμεσα στον τοπικό ήρωα Τζακ Μίλερ και στον Μπραντ Μπίντερ, με νικητή τον Αυστραλό της Pramac Yamaha, ο οποίος εξασφάλισε την προνομιούχο θέση με διαφορά λίγων χλιοστών του δευτερολέπτου.

Q2

Το δεύτερο και καθοριστικό σκέλος των κατατακτήριων άρχισε με ένα ξεκάθαρο φαβορί στην πίστα αλλά με υψηλό ανταγωνισμό ανάμεσα στους αναβάτες για τις υπόλοιπες θέσεις. Η γρήγορη πτώση του Άλεξ Μάρκεθ περιέπλεξε λίγο τα πράγματα στο ξεκίνημα, καθώς προκάλεσε την εμφάνιση της κίτρινης σημαίας, η οποία «χάλασε» την πρώτη γρήγορη προσπάθεια του Μπετζέκι, ο οποίος στη συνέχεια συνάντησε και κίνηση μένοντας πολύ πίσω, την ώρα που στην κορυφή ανέβαινε ο Τζακ Μίλερ.

Παρά τον εκνευρισμό του, ο Μάρκο Μπετζέκι ξαναβγήκε στην πίστα και έδειξε την ταχύτητά του, γράφοντας δύο πολύ γρήγορους γύρους με χρόνο σχεδόν ίδιο με εκείνον που του έδωσε το απόλυτο ρεκόρ πίστας την Παρασκευή. Κι ενώ όλα έδειχναν ότι ο Ιταλός θα εξασφάλιζε την πρώτη θέση, ήρθε στο τέλος ο Φάμπιο Κουαρταραρό με έναν εκπληκτικό γύρο για να πάρει εκείνος την pole position και μαζί το ρεκόρ πίστας.

Ο Μπετζέκι «αρκέστηκε» στη 2η θέση ενώ οι πανηγυρισμοί επεκτάθηκαν στην ομάδα της Pramac, μαζί με τις εξέδρες στην πίστα, με την 3η θέση του Τζακ Μίλερ. Από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα ξεκινήσουν οι Ραούλ Φερνάντεθ, Πέδρο Ακόστα και Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε κι άλλη πτώση αλλά εξασφάλισε την 6η θέση, όντας ο πρώτος αναβάτης της Ducati που συναντάμε στην κατάταξη. Ακολούθησαν οι Αλντεγκέρ, Πολ Εσπαργκαρό, Μαρίνι, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπανάια και Ρινς.

Ο Αγώνας Σπριντ στο Phillip Island θα αρχίσει στις 7:00 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1