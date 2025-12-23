Το πρόβλημα της ηλεκτροκίνησης δεν είναι τα αυτοκίνητα

Η μετάβαση δεν αποτυγχάνει λόγω τεχνολογίας, αλλά λόγω του τρόπου που μιλάμε γι’ αυτήν.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι υπόσχεση του μέλλοντος. Είναι παρόν. Είναι εδώ, λειτουργεί, εξελίσσεται και –για πολλούς οδηγούς– βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα. Όποιος έχει ζήσει έστω και για λίγο με ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο γνωρίζει ότι δεν μιλάμε απλώς για διαφορετικό σύστημα κίνησης, αλλά για διαφορετική φιλοσοφία μετακίνησης.

Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, αξίζει να μιλάμε γι’ αυτήν με καθαρούς όρους. Χωρίς υπερβολές, χωρίς φόβους, χωρίς εύκολες βεβαιότητες. Η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται πιστούς. Χρειάζεται ενημερωμένους οδηγούς.

Η τεχνολογία είναι ώριμη – η συζήτηση όχι

Σε τεχνικό επίπεδο, η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει άλματα. Αυτονομίες που καλύπτουν άνετα την καθημερινή χρήση, επιδόσεις που ξεπερνούν αντίστοιχα θερμικά μοντέλα, χαμηλό κόστος χρήσης και μια συνολικά πιο ήρεμη εμπειρία οδήγησης. Δεν μιλάμε πια για πειραματικά προϊόντα ή για λύσεις με σοβαρούς περιορισμούς.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η τεχνολογική ωριμότητα παρουσιάζεται ως καθολική απάντηση σε όλα. Σαν να μπορούν όλοι να φορτίζουν εύκολα. Σαν να έχουν όλοι ίδιες ανάγκες μετακίνησης. Σαν να μην παίζει ρόλο το κόστος αγοράς ή η έλλειψη υποδομών σε πολλές περιοχές.

Η ηλεκτροκίνηση δεν αποτυγχάνει όταν δεν ταιριάζει σε κάποιον. Αποτυγχάνει όταν του παρουσιάζεται ως μονόδρομος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματικότητα στην οποία ζει.

Η καθημερινότητα είναι ο πραγματικός κριτής

Κανένα άρθρο, καμία καμπάνια, καμία πολιτική απόφαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εμπειρία της καθημερινής χρήσης. Το αν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η σωστή επιλογή κρίνεται στο πού και πώς κινείται κανείς, στο αν μπορεί να φορτίζει στο σπίτι ή στη δουλειά, στο πόσο συχνά κάνει μεγάλα ταξίδια και στο πόσο άνετα νιώθει με τον προγραμματισμό.

Για όσους ζουν σε αστικό περιβάλλον, με σταθερό πρόγραμμα και πρόσβαση σε φόρτιση, τα πλεονεκτήματα είναι ξεκάθαρα. Για άλλους, η μετάβαση είναι πιο σύνθετη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ηλεκτροκίνηση είναι λάθος. Σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνο, υποδομές και σωστή πληροφόρηση.

Η μετάβαση δεν μπορεί να βασίζεται στην ενοχή ή στην πίεση. Μπορεί να βασίζεται μόνο στη λογική και στην εμπειρία.

Δεν χρειάζεται εξαναγκασμός

Το να είσαι υπέρ της ηλεκτροκίνησης δεν σημαίνει να αγνοείς τα προβλήματα. Σημαίνει να θέλεις να λυθούν. Να μιλάς ανοιχτά για το κόστος, για την πρόσβαση στη φόρτιση, για την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού στις πόλεις και για τη σημασία της σταδιακής μετάβασης.

Η ηλεκτροκίνηση δεν θα κερδίσει επειδή επιβλήθηκε. Θα κερδίσει επειδή αποδείχθηκε καλύτερη λύση στην πράξη. Όσο πιο έντιμα παρουσιαστεί, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει αποδεκτή. Όχι ως υποχρέωση, αλλά ως επιλογή.

Το στοίχημα δεν είναι να αλλάξουμε όλοι αυτοκίνητο ταυτόχρονα. Είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που συζητάμε για την κινητικότητα. Να μιλήσουμε με λιγότερα συνθήματα και περισσότερη ουσία. Με λιγότερη βιασύνη και περισσότερη κατανόηση.

Γιατί, τελικά, η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά μόνο το τι οδηγούμε. Αφορά το πώς θέλουμε να κινούμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει. Και αυτό αξίζει να το κάνουμε σωστά.