Διπλό «long-lap» για τον αναβάτη της Aprilia στο Grand Prix της Αυστραλίας, μετά τη σύγκρουση στην Ινδονησία που άφησε εκτός αγώνων τον Μάρκεθ.

Ο αναβάτης της Aprilia, Μάρκο Μπετζέκι, τιμωρήθηκε με διπλή ποινή long-lap (διπλό πέρασμα από τη ζώνη αργής κίνησης) για τον αγώνα της Κυριακής του Grand Prix της Αυστραλίας, ως συνέπεια της σύγκρουσης που προκάλεσε στη Μανταλίκα της Ινδονησίας. Η συγκεκριμένη πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος τέθηκε εκτός δράσης για τουλάχιστον τους δύο επόμενους γύρους του MotoGP.

Η ανακοίνωση της ποινής έγινε την Πέμπτη το πρωί στο Φίλιπ Άιλαντ, δύο περίπου εβδομάδες μετά το συμβάν. Οι αγωνοδίκες του MotoGP καθυστέρησαν την απόφαση, καθώς μετά τη σύγκρουση ο Μπετζέκι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η ποινή επιβλήθηκε με αιτιολογία την «ανεύθυνη οδήγηση» του Μπετζέκι.

Το σκεπτικό πίσω από την ποινή

Η διπλή ποινή long-lap ήταν επίσης αποτέλεσμα του ότι ο Μπετζέκι είχε ήδη επίσημη προειδοποίηση για προηγούμενο περιστατικό. Τον Μάρτιο, στον αγώνα της Αργεντινής, είχε προκαλέσει άλλο ένα ατύχημα στον πρώτο γύρο, εκείνη τη φορά με τον Φάμπιο Κουαρταραρό.

Ερωτηθείς για την ακρόαση και την ποινή, ο Μπετζέκι δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με την απόφαση των αγωνοδικών: «Είναι φυσιολογικό, και αποδέχομαι την ποινή και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ούτως ή άλλως».

Ο αναβάτης της Aprilia επιβεβαίωσε ότι δεν προσπαθούσε να προσπεράσει τον Μάρκεθ, αλλά έφτανε με διαφορετική ταχύτητα και τροχιά, επειδή χρειάστηκε να σηκώσει τη μοτοσικλέτα του ελαφρώς στην προηγούμενη στροφή. «Ήταν δικό μου λάθος, ήμουν πίσω του. Ήταν μια λάθος εκτίμηση. Ήμουν πολύ γρήγορος. Προσπάθησα να φρενάρω, να σηκώσω τη μοτοσυκλέτα για να φρενάρω πιο δυνατά», παραδέχθηκε.

Και ο Μπετζέκι τραυματίστηκε

Ο Μπετζέκι αποκάλυψε πως εξακολουθεί να πονάει, ειδικά στην πλάτη του, λόγω της βίαιης πτώσης. Διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν να έχει χάσει τις αισθήσεις του, εξηγώντας: «Έμεινα κάτω επειδή από το χτύπημα, ειδικά στην πλάτη μου, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Έτσι έμεινα εκεί προσπαθώντας να περιμένω τη στιγμή που θα επανερχόταν η αναπνοή μου».

Παρά τον πόνο και το γεγονός ότι η πίστα του Φίλιπ Άιλαντ είναι εξαιρετικά γρήγορη και αρκετά απαιτητική σωματικά, ο Μπετζέκι δηλώνει αποφασισμένος: «Πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω το καλύτερο που μπορώ». Ο Ιταλός αναβάτης θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη νίκη, ακόμα και παρά την ποινή, έχοντας δείξει εξαιρετική ανταγωνιστικότητα μετά τη θερινή διακοπή, με τρεις pole position και δύο νίκες σε αγώνες Sprint.