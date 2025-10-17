O Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστας Βλάσης, έθεσε το αίτημα στον Γιάννη Βρούτση.

Αξιολογώντας τις προτάσεις από τις τρεις υποψήφιες πόλεις, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και η Motorsport Greece αποφάσισαν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το 2026 και για τα επόμενα χρόνια να έχει ως έδρα το Λουτράκι.

Όπως ήταν φυσικό, η εξέλιξη έφερε ενθουσιασμό στην Κορινθία, με τον Δήμαρχο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Γιώργο Γκιώνη, να δηλώνει στο Gazzetta ότι όλοι είναι έτοιμο να διοργανώσουν «το καλύτερο "Ράλλυ των Θεών" που έχει γίνει μέχρι τώρα».

Παραμένει άγνωστη η χάραξη του αγώνα, θεωρείται πάντως δεδομένο ότι μία μέρα θα υπάρχουν ειδικές διαδρομές στη Στερεά Ελλάδα. Λογικά θα διεξαχθούν ειδικές διαδρομές και στην Πελοπόννησο, με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κώστα Βλάση, να ζητά μία ειδική να γίνει στο νομό Αρκαδίας.

Ο κ. Βλάσης, ο οποίος είναι βουλευτής Αρκαδίας, κατέθεσε το σχετικό αίτημα στον κ. Βρούτση. «Αυτή η αλλαγή έδρας δημιουργεί μια ευκαιρία και για την Αρκαδία. Είναι σημαντικό για εμάς να διεξαχθεί μια ειδική διαδρομή στα υψίπεδα του Μαινάλου, έναν τόπο μοναδικής ομορφιάς, εύκολα προσβάσιμο και με πολλές δυνατότητες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου. Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την άμεση ανταπόκριση του, ο οποίος υποσχέθηκε να αξιολογήσει την πρότασή μου και είμαι σίγουρος ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η έκβαση να είναι θετική», ανέφερε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Βλάση:

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), αλλάζει σελίδα και από το 2026 και πλέον θα φιλοξενείται στην Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο Λουτράκι. Αυτή η αλλαγή έδρας δημιουργεί μια ευκαιρία και για την Αρκαδία. Είναι σημαντικό για εμάς να διεξαχθεί μια ειδική διαδρομή στα υψίπεδα του Μαινάλου, έναν τόπο μοναδικής ομορφιάς, εύκολα προσβάσιμο και με πολλές δυνατότητες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου. Μια τέτοια προβολή σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, αλλά και της χώρας μας συνολικά. Πολλώ δε μάλλον που το ΕΚΟ Acropolis Rally συνδυάζεται με σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις και μηνύματα καλών πρακτικών για την Οδική Ασφάλεια, όπως το «Μειώστε Ταχύτητα».

Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την άμεση ανταπόκριση του, ο οποίος υποσχέθηκε να αξιολογήσει την πρότασή μου και είμαι σίγουρος ότι μαζί θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η έκβαση να είναι θετική. Η Αρκαδία είναι έτοιμη να αγκαλιάσει αυτόν τον ιστορικό θεσμό και να επωφεληθεί από τη διεθνή προβολή του.