«Είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε το καλύτερο "Ράλλυ των Θεών" που έχει γίνει μέχρι τώρα», δηλώνει ο Γιώργος Γκιώνης, Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν και το Λουτράκι θα αποτελεί από το 2026 και για τα επόμενα χρόνια την έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Η πρόταση του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων υπερίσχυσε των Δήμων Λαμιέων και Αλμυρού, έχοντας ως ατού τις εγκαταστάσεις (σε Club Hotel Casino και Σχολή Μηχανικού), την εμπειρία από το παρελθόν αλλά και την ισχυρή κυβερνητική στήριξη.

Ο Δήμαρχος, Γιώργος Γκιώνης, μίλησε στο Gazzetta λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της πόλης που θα φιλοξενήσει την έδρα του φημισμένου αγώνα του WRC και εμφανίστηκε σίγουρος για την άρτια διοργάνωση. «Είμαι ενθουσιασμένος, όλα αυτά τα χρόνια κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Φιλοξενούσαμε για μια μέρα το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με ειδικές στην περιοχή μας και ήρθε η ώρα να αναλάβουμε τη διοργάνωσή του. Έχουμε όρεξη, έχουμε θέληση, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε το καλύτερο «Ράλλυ των Θεών» που έχει γίνει μέχρι τώρα».

Νέο κεφάλαιο για το ΕΚΟ @AcropolisRally!



Μετά από πέντε επιτυχημένα χρόνια στη Λαμία, ο εμβληματικός ελληνικός γύρος του @OfficialWRC αλλάζει έδρα.



Το 2026, το EKO @AcropolisRally θα έχει ως επίκεντρο το Λουτράκι, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ιστορικό θεσμό.



Η… pic.twitter.com/4pGESzpn2W — EKO Acropolis Rally (@AcropolisRally) October 15, 2025

Τι μέτρησε όμως υπέρ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων; «Ο φάκελος μας ήταν πλήρης, υπήρξε επίσης σημαντική στήριξη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από το Δήμο Κορινθίων, από τους Υπουργούς, από το Επιμελητήριο και από την κοινωνία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων».

Ο κ. Γκιώνης ανέφερε τι θα πρέπει να περιμένουν οι συμμετέχοντες και οι θεατές από τη διοργάνωση του επόμενου Ράλλυ Ακρόπολις. «Θα τύχουν μίας πάρα πολύ καλής φιλοξενίας, έχουμε αρκετά ξενοδοχεία στην περιοχή, αρκετά δωμάτια. Είμαστε έτοιμοι και όσον αφορά τα καταστήματα για να περάσουν μία ευχάριστη εβδομάδα όσοι έρθουν στο Δήμο μας για να παρακολουθήσουν από κοντά τον παγκοσμίου επιπέδου αγώνα».

Η διεξαγωγή ενός αγώνα, ο οποίος - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις - συνεισφέρει περίπου 45 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην περιοχή. «Αποτελεί οπωσδήποτε μία πολύ μεγάλη τόνωση για την περιοχή, το πάμε πολύ καλά αρκετά χρόνια με τον αθλητικό τουρισμό. Μένει να αποδείξουμε ότι όλος ο κόσμος που θα έρθει θα μείνει ευχαριστημένος. Έχουμε αρκετούς μήνες δουλειάς μπροστά μας για να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται», τόνισε ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.