Denza Z9GT: Η premium «απόβαση» της BYD στην Ευρώπη με όπλο την υπερταχεία φόρτιση

Κώστας Παστρίμας
Το νέο shooting brake μοντέλο κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι, λανσάροντας την τεχνολογία Flash Charging που υπόσχεται πλήρη φόρτιση σε μόλις 9 λεπτά.

Στις 8 Απριλίου, η Denza, η premium μάρκα του ομίλου BYD, παρουσιάζει στο Παρίσι τη νέα της ναυαρχίδα, το Z9GT. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς την προσθήκη ενός νέου μοντέλου στην αγορά, αλλά την εισαγωγή μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που στοχεύει να καταργήσει το μεγαλύτερο μειονέκτημα των ηλεκτρικών οχημάτων: την αναμονή για φόρτιση.

Το κεντρικό στοιχείο του Z9GT είναι η τεχνολογία Flash Charging, η οποία βασίζεται στη νέα γενιά μπαταριών Blade Battery 2.0. Με ονομαστική ισχύ που αγγίζει τα 1.500 kW, το σύστημα επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10% στο 70% σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ για την πλήρη φόρτιση (έως το 97%) απαιτούνται συνολικά εννέα λεπτά.

Επιδόσεις ακόμα και υπό το μηδέν

Η καινοτομία της Denza εστιάζει και στη λειτουργία υπό ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας επιτρέπει στο Z9GT να φορτίζει από το 20% στο 97% σε 12 λεπτά, ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -30°C. Πρόκειται για μια κρίσιμη δυνατότητα για τις αγορές της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όπου το ψύχος παραδοσιακά υπονομεύει την ταχύτητα φόρτισης.

 

Πίσω από τις γραμμές του shooting brake αμαξώματος βρίσκεται ο Wolfgang Egger (πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Audi), εξασφαλίζοντας μια αισθητική που συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά premium πρότυπα. Η BYD χρησιμοποιεί το Z9GT ως «τεχνολογικό πρεσβευτή» για να αποδείξει ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί πλέον να προσφέρει λύσεις που ανταγωνίζονται απευθείας το κατεστημένο της Γηραιάς Ηπείρου, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την ουσιαστική μηχανολογική εξέλιξη.

@Photo credits: BYD

