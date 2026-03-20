Ο Γάλλος πρωταθλητής δηλώνει απελπισμένος πριν από τον αγώνα στη Βραζιλία, τονίζοντας ότι η νέα μοτοσικλέτα δεν έχει ούτε ένα δυνατό σημείο.

Η επιστροφή του MotoGP στη Βραζιλία μετά από δύο δεκαετίες θα έπρεπε να είναι μια γιορτή, αλλά για την Yamaha Factory Racing οι οιωνοί είναι δυσοίωνοι. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό, σε μια από τις πιο σκληρές δηλώσεις της καριέρας του, ξεκαθάρισε ότι η νέα M1 με τον κινητήρα V4 βρίσκεται πολύ μακριά από τον ανταγωνισμό, παρά τις ριζικές αλλαγές που έγιναν τον χειμώνα.

Παρόλο που στην Ταϊλάνδη τόσο ο ίδιος όσο και ο Άλεξ Ρινς κατάφεραν να βαθμολογηθούν, η αλήθεια είναι ότι αυτό συνέβη κυρίως λόγω πτώσεων και προβλημάτων με τα ελαστικά των πρωτοπόρων. Οι δοκιμές που ακολούθησαν στη Jerez δεν έφεραν την πολυπόθητη πρόοδο, με τον Γάλλο να υπογραμμίζει το τεράστιο μέγεθος της δουλειάς που απαιτείται για να γίνει η μοτοσικλέτα ανταγωνιστική.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα δυνατό σημείο»

Οι δηλώσεις του Φάμπιο Κουαρταραρό στην Γκοϊάνια δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες. Όταν ρωτήθηκε για το feedback που δίνουν οι αναβάτες της ιαπωνικής μάρκας, ήταν αφοπλιστικός:

«[Η ανατροφοδότηση από όλους τους αναβάτες της Yamaha] είναι η ίδια. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στο οποίο να νιώθουμε δυνατοί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Οι μηχανικοί προσπαθούν να καταλάβουν πού μπορούμε τουλάχιστον να κάνουμε τροποποιήσεις για να νιώθουμε καλύτερα, αλλά σε γενικές γραμμές το συναίσθημα είναι το ίδιο για όλους».

Καμία ελπίδα για τη Βραζιλία

Όταν ρωτήθηκε αν μια άγνωστη πίστα όπως αυτή της Βραζιλίας θα μπορούσε να εξισορροπήσει την κατάσταση και να βοηθήσει την Yamaha να πλησιάσει την κορυφή, η απάντησή του ήταν κοφτή:

«Όχι. Είναι μια σύντομη απάντηση γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Οποιαδήποτε πίστα θα είναι δύσκολη για εμάς. Η Yamaha έκανε δοκιμές στη Jerez [αλλά] δεν δοκιμάστηκε πραγματικά τίποτα [νέο], οπότε δεν νομίζω ότι θα είναι καλύτερα με λίγη περισσότερη γνώση σε σύγκριση με την Ταϊλάνδη».

Η μετάβαση στον V4 κινητήρα φαίνεται πως κατέστρεψε ένα από τα παραδοσιακά όπλα του Κουαρταραρό: την ταχύτητα στον έναν γύρο. Ενώ πέρυσι μπορούσε να παίρνει pole position, φέτος νιώθει «τυφλός» πάνω στη μοτοσικλέτα, αναφέροντας την ισχύ του κινητήρα και την αίσθηση του μπροστινού μέρους ως τις μεγαλύτερες πληγές:

«Ειλικρινά, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που ψάχνουμε… το στρίψιμο, το να έχουμε λίγο περισσότερη αίσθηση στο μπροστινό μέρος. Αυτό ήταν που με έκανε να κάνω τη διαφορά στις κατατακτήριες [πριν το 2026], το να μπορώ πραγματικά να πιέζω στο όριο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα πού βρίσκεται το μπροστινό».