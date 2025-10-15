Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και η Motorsport Greece αποφάσισαν ο εθνικός μας αγώνα στο WRC να επιστρέψει στην πόλη της Κορινθίας.

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν. Όπως είχε αναφέρει το gMotion, το Λουτράκι εξασφάλισε τη φιλοξενία της έδρας του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το 2026.

Ο φάκελος του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου κρίθηκε ως ο πιο πλήρης και έτσι η έδρα του εθνικού μας αγώνα επιστρέφει στην πόλη της Κορινθίας.

Υπενθυμίζεται ότι υποψηφιότητα είχαν θέσει επίσης ο Δήμος Λαμιέων (ήταν η έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το 2021 έως και το 2025) και ο Δήμος Αλμυρού.,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε σχετικά: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις αποτελεί έναν ζωντανό θεσμό του ελληνικού αθλητισμού και έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας μας διεθνώς. Βρεθήκαμε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τρεις άρτιες προτάσεις. Μετά την αξιολόγηση από την Οργανωτική Επιτροπή, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας του αγώνα στο Λουτράκι. Αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή, γεμάτη προκλήσεις και προοπτικές για τον εθνικό μας αγώνα. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές θα εργαστούν συντονισμένα για να διασφαλιστεί η επιτυχία της νέας φάσης του αγώνα, που θα συνεχίσει να διέρχεται από τρεις Περιφέρειες».

Η Οργανωτική Επιτροπή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για το 2026, με στόχο έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και τεχνικά απαιτητικό αγώνα, αντάξιο της ιστορίας του και της εμπιστοσύνης της FIA και του WRC Promoter.

Ο Simon Larkin, Senior Director - Events του WRC Promoter, δήλωσε σχετικά: «Όταν το WRC επέστρεψε στην Ελλάδα το 2021 για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έγινε με την πρόθεση το ράλλυ να μπορεί κατά καιρούς να αλλάζει έδρα, ώστε να μεγιστοποιείται η σπουδαία αγωνιστική του κληρονομιά και ο σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος που φέρνει ένα γεγονός του WRC σε κάθε χώρα και περιοχή που το φιλοξενεί. Η Λαμία υπήρξε εξαιρετική έδρα επί πέντε χρόνια. Με κοινό όραμα με τον Υπουργό κ. Βρούτση και την ομάδα του, φέρνουμε τώρα την “καρδιά” του αγώνα στο Λουτράκι, πιο κοντά στην Αθήνα. Το Λουτράκι προσφέρει πλούσιες επιλογές ειδικών και ευκολότερη πρόσβαση για νέο κοινό, μαζί με πρόσθετες ευκαιρίες τουρισμού».

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα είναι ο 8ος από τους 14 γύρους του WRC για το 2026 και θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου.