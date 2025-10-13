Η χειρουργική αποκατάσταση στην ωμοπλάτη ήταν επιτυχής αλλά αναμένεται μακρά αποθεραπεία.

Λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες ότι θα απέφευγε το χειρουργείο, ο Μαρκ Μάρκεθ οδηγήθηκε τελικά στο χειρουργικό τραπέζι για την αποκατάσταση του τραυματισμού στον δεξιό του ώμο. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ruber Internacional Hospital στη Μαδρίτη και, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ducati Lenovo Team, στέφθηκε με επιτυχία.

Η ιατρική ομάδα, με επικεφαλής τους Dr. Emilio Calvo, Dr. Samuel Antuña και Dr. Teresa Marqués, πραγματοποίησε σταθεροποίηση της ωμοπλάτης και αποκατάσταση των συνδέσμων που είχαν υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια της πτώσης του Ισπανού στο Grand Prix Ινδονησίας. Η ομάδα επιβεβαιώνει ότι η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη μετά από νεότερη αξιολόγηση, καθώς η φυσική αποκατάσταση δεν προχωρούσε με τον επιθυμητό ρυθμό.

After a checkup for his right shoulder blade injury, Marc Márquez has undergone a successful operation at the Ruber Internacional Hospital in Madrid, Spain.

Ο Μάρκεθ είχε τραυματιστεί σοβαρά, με ρήξη συνδέσμων και κάταγμα στην ωμοπλάτη, γεγονός που τον ανάγκασε να αποσυρθεί από τα επόμενα δύο Grand Prix, σε Αυστραλία και Μαλαισία. Παρότι αρχικά είχε αποφασίσει να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία, ο επανέλεγχος των γιατρών επιβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση απαιτούσε χειρουργική παρέμβαση για να διασφαλιστεί πλήρης λειτουργικότητα στον ώμο.

H Ducati δεν έχει δημοσιοποιήσει επί του παρόντος χρονοδιάγραμμα επιστροφής του Μάρκεθ στους αγώνες, σημειώνοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της ανάρρωσης και τις ιατρικές εκτιμήσεις.