Ο Ισπανός πρωταθλητής υποβλήθηκε σε εξετάσεις στη Μαδρίτη που έδειξαν ότι η ζημιά στον ώμο του δεν είναι σοβαρή, αλλά απαιτείται αποχή από τους αγώνες σε Αυστραλία και Μαλαισία.

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν θα συμμετάσχει στα επόμενα δύο Grand Prix του MotoGP, σε Αυστραλία και Μαλαισία, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν κάταγμα στη βάση της κορακοειδούς αποφύσεως και τραυματισμό των συνδέσμων στον δεξιό ώμο του. Ο Ισπανός οδηγός της Ducati Lenovo Team μεταφέρθηκε απευθείας, μετά την πτήση του από την Ινδονησία, στο νοσοκομείο Ruber Internacional της Μαδρίτης, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς Samuel Antuña και Ignacio Roger de Oña. Ο Μάρκεθ τραυματίστηκε στον πρώτο γύρο του GP Ινδονησίας, μετά τη σύγκρουση με τον Μάρκο Μπετζέκι.

Οι ιατροί διαπίστωσαν ότι η νέα κάκωση δεν σχετίζεται με τους παλαιότερους τραυματισμούς του και ότι δεν υπάρχει σημαντική μετατόπιση των οστών. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε συντηρητική θεραπεία, δηλαδή όχι χειρουργική επέμβαση, με ξεκούραση και ακινητοποίηση του ώμου έως ότου ολοκληρωθεί η επούλωση. Ο Μάρκεθ θα υποβάλλεται σε εβδομαδιαίους ελέγχους, ώστε να καθοριστεί πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη δράση.

Ο ίδιος δήλωσε: «Ευτυχώς ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, αλλά είναι σημαντικό να σεβαστούμε τον χρόνο αποθεραπείας. Στόχος μου είναι να επιστρέψω πριν από το τέλος της σεζόν, χωρίς όμως να βιαστώ περισσότερο απ’ όσο επιτρέπουν οι γιατροί. Έχουμε πετύχει ήδη τους βασικούς μας στόχους, τόσο εγώ όσο και η ομάδα, οπότε προτεραιότητα τώρα είναι να αναρρώσω πλήρως και να επιστρέψω στο 100%».

Αυτό σημαίνει ότι ο Μάρκεθ μπορεί να χάσει κι άλλον ή άλλους αγώνες, αν κριθεί από τους γιατρούς ότι χρειάζεται παράταση της θεραπείας αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα δώσει το παρών στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στη Βαλένθια και στο πολύ σημαντικό τεστ που θα ακολουθήσει.