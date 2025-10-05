Με τα φαβορί εκτός μάχης, ο Φερμίν Αλντεγκέρ πανηγύρισε με απόλυτη κυριαρχία την πρώτη του νίκη στο MotoGP με την Gresini Ducati να κάνει το 1-3.

Το Grand Prix της Ινδονησίας ήταν ο 18ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και μας έδωσε έναν ολοκαίνουργιο νικητή: τον Φερμίν Αλντεγκέρ. Ο νεαρός Ισπανός αναβάτης της Gresini Ducati, στην πρώτη σεζόν στην κορυφαία κατηγορία, ήταν αυτοκρατορικός στην πίστα της Μανταλίκα και πήρε μια απόλυτα κυριαρχική νίκη.

Ο Αλντεγκέρ είχε δείξει από το Σάββατο την ταχύτητά του και την Κυριακή ήταν με διαφορά ταχύτερος από όλους τους υπόλοιπους στην πίστα. Από τους «υπόλοιπους» ωστόσο απουσίαζε το μεγάλο φαβορί, ο Μάρκο Μπρτζέκι με την Aprilia, ο οποίος στον πρώτο γύρο έπεσε πάνω στον Μαρκ Μάρκεθ και προκάλεσε μια πολύ άσχημη πτώση, που οδήγησε και τους δύο εκτός αγώνα και έστειλε τον πρωταθλητή στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας για εξετάσεις. Ο Μάρκεθ έπαθε ζημιά στον δεξί ώμο (οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για βλάβη στους συνδέσμους) και θα ταξιδέψει πίσω στην Ισπανία για περαιτέρω εξετάσεις.

Επικές μάχες για το βάθρο

Κι ενώ ο Αλντεγκέρ είχε εξαφανιστεί στον ορίζοντα, πολύ πίσω του δόθηκαν επικές μάχες για τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου. Επτά διαφορετικοί αναβάτες τις διεκδίκησαν με αξιώσεις, και οι θέσεις από τη 2η μέχρι την 8η άλλαξαν κάτοχο πολλές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στη δεύτερη θέση τελικά ανέβηκε ο ιδιαίτερα μαχητικός Πέδρο Ακόστα με την KTM. Ο νεαρός Ισπανός έδωσε πολλές μάχες, κέρδισε και έχασε πολλές θέσεις αλλά τελικά ανταμείφθηκε για την προσπάθειά του με την παρουσία του στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ένας αναβάτης που γνωρίζει καλά το φετινό βάθρο ανέβηκε στην 3η θέση: ο Άλεξ Μάρκεθ. Ο Ισπανός οδήγησε μεθοδικά, έκανε τις κατάλληλες κινήσεις εκεί που χρειαζόταν και έκανε δύο τις μοτοσικλέτες της Gresini στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μαρίνι, Φερνάντεθ, Κουαρταραρό, Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο και Ρινς.

Το πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τον επόμενο αγώνα, το GP Αυστραλίας στο Philipp Island, να έρχεται το προσεχές Σαββατοκύριακο (10-12 Οκτωβρίου).

Αποτελέσματα