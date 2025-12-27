Yamaha TMAX 25th Anniversary: Επετειακό και μόνο για ένα χρόνο (vid)

Ένα μοντέλο που αποτίει φόρο τιμής στο πρώτο και πιο διάσημο Sport Scooter, μία premium Special Edition για ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα που κυκλοφορούν.

Εξοπλισμένο με μια σειρά από ειδικά χαρακτηριστικά, όπως κόκκινη σέλα με διπλή κόκκινη ραφή, ανάγλυφο λογότυπο και συγκολλημένες ενώσεις, καθώς και σε ένα μοναδικό χρωματισμό Dark Gray Metallic με μπούμερανγκ σε Light Gray Metallic, ο οποίος αντλεί έμπνευση από το Black MAX Special Edition του 2006, το Yamaha TMAX 25th Anniversary είναι ένα αποκλειστικό μοντέλο που τιμά τη διαχρονική επιτυχία αυτού του θρυλικού πλέον οχήματος. Οι διπλές κόκκινες ραφές πλευρικά και στο πίσω μέρος της σέλας υπογραμμίζουν την προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, δείτε για παράδειγμα τα αποκλειστικά τρισδιάστατα επιχρωμιωμένα λογότυπα TMAX στα πίσω πάνελ. Τέλος, οι χυτοί τροχοί των 15 ιντσών έχουν δεχτεί ειδική επεξεργασία και το μαύρο φινίρισμα έρχεται σε αντίθεση με τα κατεργασμένα άκρα των τροχών.

25 χρόνια και πάμε

Το TMAX ξεχωρίζει ως ένα από τα σημαντικότερα μηχανοκίνητα δίτροχα της Yamaha που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα. Με τις πωλήσεις του να ανέρχονται σε περισσότερες από 340.000 μονάδες στην Ευρώπη από την κυκλοφορία του, το TMAX είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα που έχει κατασκευάσει ποτέ η Yamaha. Τα τελευταία 70 χρόνια, η παγκόσμια επιτυχία της Yamaha έχει ενισχυθεί χάρη στην καινοτόμο σκέψη, την τεχνολογία αιχμής και το πρωτοποριακό της πνεύμα. Από την κυκλοφορία της πρώτης μοτοσυκλέτας του εργοστασίου τον Ιούλιο του 1955, η Yamaha βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης πρωτότυπων νέων ιδεών.

Τα τελευταία 70 χρόνια, η Yamaha έχει παρουσιάσει πολλά πραγματικά πρωτοποριακά μοντέλα που έχουν μεταμορφώσει τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Από το DT1, την πρώτη στον κόσμο μοτοσυκλέτα trail, έως το R1, την απόλυτη Supersport, η Yamaha είναι πάντα καινοτόμος όσον αφορά στην παρουσίαση μοντέλων που αλλάζουν τα δεδομένα και δημιουργούν μια εντελώς νέα κατηγορία. Το 2001, η κυκλοφορία του ριζοσπαστικού TMAX αποδείχθηκε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της εταιρείας. Προσφέροντας απόδοση κινητήρα και πλαισίου επιπέδου μοτοσυκλέτας σε συνδυασμό με το στυλ, την πρόσβαση και τα φιλικά προς το χρήστη χαρακτηριστικά ενός scooter, το πρώτο TMAX άλλαξε για πάντα τον κόσμο των μηχανοκίνητων δίτροχων οχημάτων. Το πρωτοποριακό TMAX ήταν τόσο μοναδικό που δημιούργησε ακόμη και την εντελώς νέα κατηγορία «Sport Scooter».

25th Anniversary

Το πρώτο TMAX όχι μόνο γνώρισε άμεση επιτυχία, αλλά δημιούργησε και μια τεράστια βάση φίλων από αφοσιωμένους ιδιοκτήτες που έβλεπαν αυτό το εξαιρετικό Sport Scooter με έναν ξεχωριστό τρόπο. Για πολλούς πιστούς ιδιοκτήτες του, το TMAX αντιπροσωπεύει ένα νέο τρόπο ζωής. Αναγνωρίζοντας το εξαιρετικό κοινό που έχει εμπνεύσει το TMAX από την κυκλοφορία του πρώτου του μοντέλου, το 2006 η Yamaha παρουσίασε την πρώτη ειδική έκδοσή του. Από το 2001, οι προδιαγραφές του TMAX έχουν εξελιχθεί και βελτιωθεί με την εισαγωγή πολλών τεχνικών βελτιώσεων, όπως τροχοί 15 ιντσών, διπλά δισκόφρενα εμπρός, πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο και ανεστραμμένο πιρούνι, καθώς και προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου, ένας πιο ισχυρός κινητήρας 560 κ.εκ. και οθόνη TFT 7 ιντσών με συνδεσιμότητα. Πλέον, στην 9η γενιά του, το νεότερο TMAX συνεχίζει να προσφέρει μια πραγματικά μοναδική εμπειρία οδήγησης, η οποία το έχει καταστήσει ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην κατηγορία των maxi scooter εδώ και 25 χρόνια. Με τα ιδιαίτερα ματ χρώματα, τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις αποκλειστικές λεπτομέρειές του, το TMAX 25th Anniversary έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους αφοσιωμένους φίλους του TMAX, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους πιο πιστούς πελάτες στον κόσμο των μηχανοκίνητων δικύκλων, γεγονός που αποδεικνύεται από τις πολλές λέσχες, τα φόρουμ και τις εκθέσεις που έχουν αφιερωθεί σε αυτό το εμβληματικό Sport Scooter.

Μόνο για ένα χρόνο

Το TMAX 25th Anniversary είναι μια ειδική έκδοση αυτού του εμβληματικού Sport Scooter, η οποία έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους πιστούς φίλους των μοντέλων MAX, την ευκαιρία να γίνουν μέρος της ιστορίας του TMAX. Με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές όπως το TMAX του 2006, αυτό το αποκλειστικό μοντέλο θα είναι διαθέσιμο μόνο για ένα χρόνο.

Ηλεκτρονικός έλεγχος

Το TMAX 25th Anniversary είναι εξοπλισμένο με ορισμένες από τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες ηλεκτρονικών βοηθημάτων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης. Το σύστημα πέδησης με ABS επωφελείται από το σύστημα ελέγχου πέδησης (BC) της Yamaha, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα περιστροφής των τροχών και ρυθμίζει την πίεση στα φρένα για να εξασφαλίσει βέλτιστο έλεγχο. Το σύστημα D-MODE παρέχει στον αναβάτη τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προγραμμάτων λειτουργίας Sport και Touring, ενώ το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης παρέχει πρόσθετη σιγουριά σε κακής ποιότητας ή ολισθηρό οδόστρωμα.

Οθόνη με συνδεσιμότητα και πλοήγηση

Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία διαφορετικά στυλ οθόνης στον πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών, ανάλογα με τις πληροφορίες που θέλουν να δώσουν προτεραιότητα. Το TMAX 9ης γενιάς παρέχει βελτιωμένη συνδεσιμότητα μέσω της εφαρμογής MyRide, ώστε οι αναβάτες να μπορούν να διατηρούν επαφή με φίλους, οικογένεια και εργασία, ενώ τα όργανα που συνδέονται παρέχουν επίσης πλήρη πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα χρήσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών, όπως το ημερολόγιο οδήγησης, η κατανάλωση καυσίμου, η θέση στάθμευσης και πολλά άλλα. Οι αναβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πλοήγηση Garmin σε πλήρη χάρτη και εντελώς δωρεάν μέσω της εφαρμογής Garmin Motorize που είναι διαθέσιμη για λήψη σε συσκευές με λειτουργικό Apple και Android. Η εφαρμογή Garmin Motorize προσφέρει στο TMAX 25th Anniversary, υψηλού επιπέδου λειτουργικότητα και τη φιλική προς το χρήση διεπαφή που διαθέτουν οι συσκευές Garmin, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες για την κυκλοφορία, τον καιρό και τα σημεία ενδιαφέροντος. Είτε πρόκειται για μετακινήσεις είτε για βόλτες ή για ταξίδια, το Garmin Navigation έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την απόλαυση και την αποτελεσματικότητα κάθε διαδρομής.

Κύρια χαρακτηριστικά TMAX 25th Anniversary

• Αποκλειστική ειδική έκδοση για ένα μόνο χρόνο

• Κόκκινο 25th Anniversary κάλυμμα σέλας και τρισδιάστατο σήμα Black MAX

• Ειδικό χρώμα

• Αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες

• Κινητήρας Euro5+

• Προηγμένη σχεδίαση πλαισίου

• Τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου

• Οθόνη TFT 7 ιντσών με συνδεσιμότητα

• Πλοήγηση Garmin

• Χειρισμός έξυπνου κλειδιού

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το TMAX 25th Anniversary θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026 σε χρώμα Black MAX και μόνο για ένα έτος. Η τιμήξ του δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή.

