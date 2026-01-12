Πυρετώδεις είναι η προετοιμασία των Ιταλών για το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 στη Βαρκελώνη, δίνοντας έμφαση σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα της αξιοπιστίας.

Η Scuderia Ferrari μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026 της Formula 1. Με το νέο μονοθέσιο των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον -που έχει κωδική ονομασία 678- να ετοιμάζεται για την επίσημη παρουσίασή του στο Φιοράνο στις 23 Ιανουαρίου και για το πρώτο χειμερινό τεστ στη Βαρκελώνη στο τέλος του μήνα.

Η Gestione Sportiva επέστρεψε σε πλήρη λειτουργία στις 2 Ιανουαρίου, μετά το υποχρεωτικό διάλειμμα των εορτών, και στο Μαρανέλο οι ρυθμοί είναι εντατικοί. Στόχος είναι η Ferrari 678 να είναι έτοιμη τόσο για το shakedown των 15 χιλιομέτρων που επιτρέπει η FIA την ημέρα της παρουσίασης, όσο και για τις δοκιμές στη Βαρκελώνη (26–30 Ιανουαρίου), οι οποίες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, με κάθε ομάδα να επιλέγει τρεις ημέρες χρήσης πίστας.

Cheeky silhouette 🌘 pic.twitter.com/PaxUedxFva — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 6, 2026

Μια Ferrari ουσίας, όχι εντυπώσεων

Στην Καταλονία, η Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει μια έκδοση του μονοθεσίου πολύ κοντά σε αυτήν που θα χρησιμοποιηθεί στην αρχή της σεζόν. Θα απουσιάζει μόνο το τελικό αεροδυναμικό πακέτο, το οποίο έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στα τεστ του Μπαχρέιν και πιθανότατα προς το τέλος των δοκιμών στο Σακχίρ, λίγο πριν την αποστολή του υλικού στην Αυστραλία.

Η ιταλική ομάδα ήταν από τις πρώτες που πέρασαν επιτυχώς τα crash tests ομολογκασιόν της FIA, γεγονός που της επιτρέπει να προχωρά σχεδόν παράλληλα στην κατασκευή περισσότερων του ενός σασί. Παράλληλα, στο Μαρανέλο βρίσκεται σε εξέλιξη η φάση ελέγχου της πλήρους διάταξης του μονοθεσίου στον πάγκο δοκιμών, ώστε να υπάρξει μια πρώτη συνολική εικόνα της συνεργασίας όλων των συστημάτων.

A new season on the horizon! pic.twitter.com/I0kxbs6swk January 5, 2026

Πρώτα δοκιμές, μετά εξέλιξη

Το αεροδυναμικό τμήμα υπό τον Ντιέγκο Τόντι έχει ήδη οριστικοποιήσει τη βασική διαμόρφωση με την οποία η 678 θα εμφανιστεί στη Βαρκελώνη. Το πρώτο τεστ θα έχει χαρακτήρα αξιολόγησης των λειτουργικών συστημάτων, με στόχο την επιβεβαίωση ότι οι βασικές παράμετροι του σχεδίου έχουν υλοποιηθεί σωστά και ότι η ενεργή αεροδυναμική –με την πρώτη εφαρμογή της στον εμπρός άξονα– λειτουργεί εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη μονάδα ισχύος και στα πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης του θερμικού και του ηλεκτρικού κινητήρα, καθώς και στη συλλογή αεροδυναμικών δεδομένων. Παράλληλα, η Ferrari θα αξιολογήσει τη συμπεριφορά του μονοθεσίου με τα νέα ελαστικά της Pirelli, τα οποία παραμένουν 18 ιντσών αλλά είναι ελαφρώς στενότερα σε σχέση με το 2025.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι μια Ferrari ακόμη σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης, αλλά επαρκώς αντιπροσωπευτική ώστε να παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία του project.

Guess the race location based on the shadow of the tree 👀 pic.twitter.com/ClMsHI62s2 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 4, 2026

Σταδιακές εξελίξεις και όρια του budget cap

Όπως όλες οι ομάδες, έτσι και η Ferrari θα παρουσιάσει σταδιακές αλλαγές στα δύο τεστ του Μπαχρέιν (11–13 και 18–20 Φεβρουαρίου). Η αεροδυναμική έρευνα στη σήραγγα αέρα συνεχίζεται μέχρι το τελευταίο χρονικό όριο που επιτρέπει την παραγωγή και αποστολή εξαρτημάτων στη Μελβούρνη.

Ωστόσο, η διάκριση σε «678 A» και «678 B» δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη σύγχρονη πραγματικότητα της Formula 1. Οι περιορισμοί του budget cap επιβάλλουν μια πιο εξελικτική προσέγγιση, με συνεχείς αλλά ελεγχόμενες αναβαθμίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

