Το Stage 8 του Ράλλυ Ντακάρ 2026 είχε ιαπωνικό άρωμα, με την Toyota να κάνει το 1-2, ωστόσο στην κορυφή παρέμεινε ο Νασέρ Αλ-Ατίγια.

Η Toyota πέτυχε το απόλυτο 1-2 στο Stage διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ, σε μία από τις πιο αμφίρροπες και θεαματικές ημέρες του φετινού αγώνα, με τον Σαούντ Βαριάβα να επικρατεί στο νήμα του teammate του, Χενκ Λάτεγκαν.

Η ειδική των 483 χιλιομέτρων γύρω από το Wadi Ad Dawasir, η μεγαλύτερη του αγωνιστικού προγράμματος, εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Στο ενδιάμεσο σημείο της ημέρας, οι οκτώ πρώτοι οδηγοί χωρίζονταν από λιγότερο από ένα λεπτό, επιβεβαιώνοντας τον σκληρό ανταγωνισμό ανάμεσα σε Toyota, Ford και Dacia.

Συνεχείς εναλλαγές στην κορυφή

Ο Μιτς Γκάθρι έθεσε αρχικά τον ρυθμό με το Ford Raptor, όμως ο Λάτεγκαν ανέτρεψε γρήγορα την κατάσταση, περνώντας πρώτος στο δεύτερο σημείο ελέγχου με διαφορά μόλις πέντε δευτερολέπτων. Ο Γκάθρι αντεπιτέθηκε στα 180 χλμ., πριν ο Λάτεγκαν υποχωρήσει προσωρινά πίσω από τους Σεμπαστιάν Λεμπ και Νανί Ρομά.

Στο μεσαίο κομμάτι της ειδικής, ο Λεμπ έφτασε στην κορυφή, σπάζοντας προσωρινά την κυριαρχία Toyota και Ford. Ωστόσο, η πρωτοπορία του Γάλλου αποδείχθηκε σύντομη, καθώς οι Λάτεγκαν, Ματίας Έκστρομ και Νάσερ Αλ-Ατίγια πέρασαν μπροστά μέσα στα επόμενα 40 χιλιόμετρα.

Η ανατροπή του Βαριάβα στο φινάλε

Ο Αλ-Ατίγια εξαπέλυσε ισχυρή επίθεση στο τελευταίο τρίτο της ειδικής, πλησιάζοντας στα πέντε δευτερόλεπτα τον Λάτεγκαν λίγο πριν τα τελευταία 100 χιλιόμετρα. Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν είχε συνέχεια, με τον Λάτεγκαν να δείχνει έτοιμος για τη δεύτερη νίκη του στον φετινό αγώνα.

Τότε ήρθε η μεγάλη ανατροπή. Ο Σαούντ Βαριάβα, ο οποίος βρισκόταν έκτος στο τελευταίο σημείο ελέγχου και 45 δευτερόλεπτα πίσω, πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση και πήρε τη νίκη με διαφορά μόλις 3 δευτερολέπτων. Πρόκειται μόλις για τη δεύτερη νίκη Stage στην καριέρα του στο Ντακάρ, μετά το πρώτο του «σπάσιμο ροδιού» το 2025.

Μάχες και αλλαγές στη Γενική Κατάταξη

Πίσω από το δίδυμο της Toyota, ο Ματίας Έκστρεμ εξασφάλισε την τρίτη θέση, μόλις 29 δευτερόλεπτα πίσω, παρά το γεγονός ότι άνοιγε τον δρόμο. Ο Σεθ Κιντέρο έφερε ακόμη μία Toyota Hilux στην τετράδα, ενώ ο Αλ-Ατίγια περιορίστηκε στην πέμπτη θέση.

Ο Κάρλος Σάινθ ολοκλήρωσε την ειδική έκτος, σε απόσταση μόλις 1:29 από την κορυφή, ενώ ο Γκιγιόμ ντε Μεβιό τερμάτισε 7ος. Ο Λεμπ υποχώρησε 8ος, με τους Ρόμα και Σεραντόρι να συμπληρώνουν τη δεκάδα.

Στη γενική κατάταξη, ο Αλ-Ατίγια παραμένει επικεφαλής με Dacia, όμως η διαφορά του από τον Έκστρομ μειώθηκε ακριβώς στα τέσσερα λεπτά. Ο Λάτεγκαν ανέβηκε τρίτος, ως ο καλύτερος οδηγός της Toyota.

Θέση Οδηγός Αυτοκίνητο / Ομάδα Χρόνος / Διαφορά 1 Νασέρ Αλ-Ατίγια #299 – Dacia Sandriders 32h32m06s 2 Ματίας Έκστρεμ #226 – Ford Racing +4m00s 3 Χενκ Λάτεγκαν #202 – Toyota Gazoo Racing W2RC +6m08s 4 Νάνι Ρόμα #227 – Ford Racing +9m37s 5 Κάρλος Σάινθ Sr #225 – Ford Racing +10m39s 6 Σεμπαστιάν Λεμπ #219 – Dacia Sandriders +17m25s 7 Μιτς Γκάθρι #228 – Ford Racing +23m00s 8 Ματιέ Σεραντόρι #214 – Century Racing Factory Team +25m04s 9 Λούκας Μοράες #223 – Dacia Sandriders +29m55s 10 Ζοάο Φερέιρα #240 – Toyota Gazoo Racing SA +35m08s

Τι έγινε στις μοτοσικλέτες

Στο Stage 8 του Ράλλυ Ντακάρ 2026 στις μοτοσικλέτες, η KTM συνέχισε να δίνει τον τόνο, με τον Λουτσιάνο Μπεναβίδες να κινείται με υψηλό ρυθμό και σωστή διαχείριση στο απαιτητικό ειδικό των 483 χιλιομέτρων γύρω από το Wadi ad Dawasir. Ο Αργεντινός απέφυγε λάθη πλοήγησης και διατήρησε σταθερή απόδοση σε μια ημέρα όπου οι υψηλές ταχύτητες συνδυάστηκαν με αυξημένο ρίσκο, ενώ ο Ντάνιελ Σάντερς παρέμεινε κοντά στους πρωτοπόρους παρά το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία χρειάστηκε να ανοίξει τη διαδρομή.

Σε επίπεδο γενικής κατάταξης, οι διαφορές παραμένουν μικρές, με τον Μπεναβίδες να είναι μόλις 10 δλ μπροστά από τον Σάντερς, ενώ 3ος παραμένει ο Ρίκι Μπράμπεκ, 4λ και 47δλ πίσω.