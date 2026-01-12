Πότε είναι υποχρεωτικό να έχουμε αλυσίδες στο πορτ-μπαγκάζ, τι ισχύει για τα χιονολάστιχα και ποιες παγίδες κρύβει ο ΚΟΚ για τους απροετοίμαστους οδηγούς.

Κάθε χρόνο, η πρώτη νιφάδα χιονιού στην Ελλάδα συνοδεύεται από την ίδια ακριβώς σύγχυση: «Είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες από σήμερα;», «Θα φάω πρόστιμο αν δεν τις έχω μαζί μου;», «Πώς μπαίνουν αυτές οι κουβέρτες;». Με την κλιματική αλλαγή να φέρνει ακραία φαινόμενα εκεί που δεν το περιμένουμε, ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου μας δεν είναι πια θέμα προαιρετικής επιλογής, αλλά νομικής και οδηγικής επιβίωσης.

Η νομοθεσία έχει γίνει πλέον πολύ συγκεκριμένη, στοχεύοντας όχι στην τιμωρία, αλλά στην αποφυγή του χάους που προκαλείται από ένα και μόνο ακινητοποιημένο όχημα σε κεντρικές αρτηρίες. Στο Gmotion συγκεντρώσαμε όλα τα δεδομένα για το 2026: τι ορίζει ο νόμος για το διάστημα Οκτωβρίου-Απριλίου, ποιες είναι οι πραγματικές κυρώσεις, πώς θα επιλέξετε το σωστό μέσο για το δικό σας αυτοκίνητο και –το κυριότερο– πώς θα το τοποθετήσετε πριν παγώσουν τα χέρια σας στην άκρη του δρόμου.

Τι προβλέπει η Νομοθεσία (υποχρεωτικότητα & εξαιρέσεις)

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση Δ30/Δ5α/235640), η υποχρέωση των οδηγών για εφοδιασμό των οχημάτων τους με αντιολισθητικά μέσα (αλυσίδες, κουβέρτες, κλπ.) εκτείνεται από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Ωστόσο, υπάρχουν κρίσιμες παράμετροι που καθορίζουν την εφαρμογή του νόμου:

Πότε είναι υποχρεωτικό να τις έχετε στο αυτοκίνητο: Η υποχρέωση μεταφοράς τους ενεργοποιείται όταν εκδίδονται σχετικές αποφάσεις από τις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Τροχαία, Πολιτική Προστασία) λόγω πρόγνωσης ή εμφάνισης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Πότε είναι υποχρεωτικό να τις τοποθετήσετε: Η χρήση τους είναι επιβεβλημένη όταν το οδόστρωμα είναι καλυμμένο από χιόνι ή πάγο, ή όταν υπάρχουν οι σχετικές πινακίδες (Ρ-59) που επιβάλλουν τη χρήση τους.

Ποιοι εξαιρούνται: Η υποχρέωση δεν ισχύει για οχήματα με ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου (βουνό με νιφάδα) και την ένδειξη M+S.

Η υποχρέωση «Γνώσης»: Ο νόμος ορίζει ρητά ότι οι οδηγοί οφείλουν να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησής τους. Η κατοχή των μέσων χωρίς τη γνώση χρήσης τους μπορεί επίσης να θεωρηθεί παράβαση.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρχών για τις αλυσίδες επιφέρει συγκεκριμένες κυρώσεις:

Χρηματικό πρόστιμο: Για μη ύπαρξη αντιολισθητικών μέσων ενώ έχει εκδοθεί σχετική απαγόρευση, το πρόστιμο ανέρχεται στα 30€.

Αφαίρεση Διπλώματος: Σε περίπτωση που ο οδηγός αγνοήσει την πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης αλυσίδων, προβλέπεται επιπλέον αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για 10 ημέρες.

Αλυσίδες ή «Κουβέρτες»;

Χαρακτηριστικό Παραδοσιακές Αλυσίδες Χιονοκουβέρτες (Ύφασμα) Πρόσφυση Κορυφαία, ειδικά σε πάγο και βαθύ χιόνι. Πολύ καλή στο χιόνι, μέτρια στον πάγο. Τοποθέτηση Απαιτεί εξάσκηση και δύναμη. Πολύ εύκολη και γρήγορη. Άνεση Θόρυβος και κραδασμοί στο τιμόνι. Αθόρυβη κύλιση, σαν κανονικό λάστιχο. Αντοχή Πολύ μεγάλη, αν δεν τις "στεγνώσετε" στην άσφαλτο. Ευαίσθητες. Καταστρέφονται αμέσως αν βρουν άσφαλτο. Κόστος Συνήθως πιο οικονομικές. Ελαφρώς ακριβότερες.

Tips για την αγορά και την τοποθέτηση

Διάσταση: Το πιο κρίσιμο! Πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς στις διαστάσεις των ελαστικών σας (π.χ. 205/55 R16). Μια λάθος διάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ανάρτηση ή τα φρένα.

Πού τις βάζουμε: Πάντα στους κινητήριους τροχούς. Εμπροσθιοκίνητο: Μπροστά. Πισωκίνητο: Πίσω. Τετρακίνητο (4x4): Το ιδανικό είναι και στους 4. Αν έχετε μόνο ένα ζευγάρι, προτιμήστε τον εμπρόσθιο άξονα για να έχετε και τιμόνι.

Η «Πρόβα»: Μην περιμένετε την ώρα της χιονοθύελλας. Κάντε μια δοκιμαστική τοποθέτηση στο πάρκινγκ σας με στεγνό καιρό.

Οδηγικές συμβουλές