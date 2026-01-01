Arch Motorcycles: Με την υπογραφή του Κιάνου Ριβς (vid)

Πέραν του υποκριτικού του ταλέντου, ο πρωταγωνιστής του Matrix έχει ένα ακόμη: να κατασκευάζει χειροποίητες και πανάκριβες μοτοσικλέτες.

Πολυτάλαντος αποδεικνύεται ο γεννημένος στη Βηρυτό με καναδέζικη υπηκοότητα Κιάνου Ριβς, που ως γνωστόν αφενός έχει δικό του μουσικό συγκρότημα και αφετέρου είναι λάτρης του χόκεϊ επί πάγου. Η αγάπη του για τις μοτοσικλέτες και τους αγώνες όμως εξίσου μεγάλη, ίσως τελικά η μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε πως από το 2011 έχει ιδρύσει την Arch Motorcycles, όπου με έδρα την California δημιουργεί μοναδικές κατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του εκλεκτού του πελατολόγιου.

H ιστορία της Arch Motorcycles ξεκίνησε το 2007, όταν ο χολυγουντιανός ηθοποιός θέλησε να τοποθετήσει ένα αξεσουάρ στη δική του Harley-Davidson Dyna Wide Glide. Απευθύνθηκε στο συνεργείο του Gard Hollinger για να καταλάβει άμεσα ότι έκανε.. λάθος. Γιατί ο εν λόγω κύριος δεν ήταν ένας απλός μηχανικός αλλά ένας επώνυμος custom builder, διάσημος για τις μετατροπές που έκανε (και συνεχίζει να κάνει) με στόχο τη βελτίωση μοτοσικλετών, αισθητική και ουσιαστική. Ο Κιάνου Ριβς εμπιστεύτηκε τον εν λόγω μηχανικό και μετά από 4 χρόνια σχεδιασμού και δοκιμών η μοτοσικλέτα του είχε διατηρήσει μόνο τον κινητήρα της Harley, καθόσον όλα τα υπόλοιπα είχαν αλλαχθεί ή βελτιωθεί.

Στον διάσημο ηθοποιό άρεσε πολύ η όλη διαδικασία, έτσι ώστε πρότεινε στον Hollinger να ιδρύσουν μια εταιρεία μοτοσικλετών για μαζική παραγωγή. Αρχικά ο Hollinger αρνήθηκε, αλλά τελικά πείστηκε από την επιμονή, τον ενθουσιασμό και το επιχείρημα του Ριβς ότι θα μπορούσαν να παράγουν κάτι σπουδαίο για να αφήσουν πίσω τους ως κληρονομιά. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήρθε στο φως το 2015 και ο κόσμος καλωσόρισε μια νέα εταιρεία, πολύ διαφορετική και πολύ ιδιαίτερη.

Το πρώτο μοντέλο που είδε το φως της παραγωγής στο Καλιφορνέζικο εργοστάσιο ήταν ένα εντυπωσιακό muscle bike ονόματι KRGT-1, με V2 κινητήρα S&S χωρητικότητας 2.032cc και μια ροπή λίαν επιεικώς κτηνώδη στα 17Kgm. Aυτό το μοντέλο όμως δεν ήταν αρκετά.. τρελλό (όπως δήλωσε ο ίδιος ο ηθοποιός) και στο Μιλάνο δύο χρόνια αργότερα (EICMA 2017) θέλησε να το αποδείξει με το ακόμα πιο εξωτικό 1s, που τελικά βγήκε στην παραγωγή τo 2022 αλλά και το εξωπραγματικό Method 143, ένα concept με κινητήρα.. 2.343cc! Το συγκεκριμένο κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την ελβετική Suter (της οποίας η Arch Motorcycles είναι εισαγωγέας στις ΗΠΑ) και ο Ριβς ισχυρίστηκε πως σύντομα θα ερχόταν και το μοντέλο παραγωγής σε μόλις 23 τεμάχια, υιοθετώντας μάλιστα ακόμα και το πλαίσιο από ανθρακονήματα του πρωτότυπου! Όπερ και -τελικά- εγένετο!

Σήμερα η γκάμα της Arch Motorcycles περιλαμβάνει τρία επί παραγγελία μοντέλα, τα KRGT-1, KRGT-1s και (όσα απέμειναν;) Method 143. Τιμές δεν αναφέρονται, προφανώς γιατί κάθε μοτοσυκλέτα “χτίζεται” πάνω στις απαιτήσεις και την -πολύ βαθιά- τσέπη του εκάστοτε αγοραστή.

KRGT-1

Πρόκειται για το «βασικό» μοντέλο της Arch. Ένα custom καμβά με τη μορφή του power cruiser επιδόσεων. Εντός, συναντάμε ένα κτηνώδη V-Twin κινητήρα των 2.032cc της S&S να αποδίδει 122Hp και άπλετη ροπή. Ατσάλι και αλουμίνιο είναι τα υλικά που φιλοξενούν το μηχανικό σύνολο, ενώ γίνονται ακόμα πιο εξωτικά περνώντας στο ανθρακόνημα των τροχών. Το θηρίο σταματά με δυο εξαπίστονες δαγκάνες μπροστά και μια τετραπίστονη πίσω, οι οποίες αναλαμβάνουν να ακινητοποιήσουν δίσκους των 320mm και 240mm αντίστοιχα. Και στο κομμάτι των αναρτήσεων ο εξοπλισμός είναι κορυφαίος, με την υπογραφή της συνήθους ύποπτης Öhlins.

1s

Εδώ συναντάμε τον ίδιο κινητήρα με το KRGT-1, όμως τα πράγματα ξεφεύγουν… σχεδιαστικά. Ακροβατώντας μεταξύ των κατηγοριών power cruiser και sport, το 1s ξεχωρίζει από το μονόμπρατσο ψαλίδι από αλουμίνιο καθώς και το ρεζερβουάρ καυσίμου από ανθρακονήματα, το οποίο ενσωματώνει και τους αεραγωγούς του κινητήρα! Στα φρένα συναντάμε και πάλι δυο εξαπίστονες δαγκάνες μπροστά και μια τετραπίστονη πίσω, οι οποίες όμως σταματούν δίσκους των 320mm και 266mm αντίστοιχα (μεγαλύτερης διαμέτρου πίσω δίσκος, έναντι του KRGT-1). Στο κομμάτι των πλήρως ρυθμιζόμενων αναρτήσεων, ο εξοπλισμός φέρει –ξανά σωστά μαντέψατε- την υπογραφή της Öhlins.

Method 143

Είναι λίγα και για λίγους. Τα Method 143 είναι περιορισμένα σε μια παραγωγή των μόλις 23 μονάδων, όπως αρμόζει σε μια μοτοσυκλέτα με κινητήρα 2.343cc. Η εξάτμιση της SC Project έχει χαρακτήρα MotoGP, ενώ τα από ένα «παράλληλο σύμπαν» χαρακτηριστικά έχουν ακόμα άκρατη χρήση ανθρακονήματος σε τροχούς και πλαίσιο. Το αλουμίνιο που έχει κατεργαστεί όμορφα συνιστά το δοχείο καυσίμου αλλά και την ουρά της μοτοσυκλέτας, δένοντας την εικόνα με τις αεροδυναμικές μάζες που περιβάλλουν τη μοτοσυκλέτα.

Στα δύο video που ακολουθούν αφενός θα δείτε τι σημαίνει χειροποίηση και αφετέρου θα ακούσετε τι μας εξομολογούνται οι κ.κ. Ριβς και Hollinger, ενώ σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.