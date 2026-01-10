Το Kove 800X Touring ήρθε Ελλάδα σε τιμή έκπληξη (vid)

Το Kove 800X Touring διατηρεί το χαμηλό βάρος του 800Χ και το adventure DNA και προσφέρει πλήρη εξοπλισμό ταξιδιού και ηλεκτρονικά συστήματα.

Η Kove 800X Touring είναι η ταξιδιωτική εκδοχή του 800X, με στόχευση τις μεγάλες αποστάσεις και τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Παραμένει ελαφριά και compact για την κατηγορία, με βάρος χωρίς υγρά στα 182 κιλά, και κατανομή 49%-51%, προσφέροντας ευκολία χειρισμών και σταθερότητα σε άσφαλτο και χώμα.

Τα νέα στοιχεία

Οι διαφορές της 800X Touring έναντι της 800X Pro (MY2025) είναι πολλές και όλες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Συγκεκριμένα:

Ακτινωτοί tubeless τροχοί 19”-17”

Ρεζερβουάρ 22 λίτρων

Θερμαινόμενα γκριπ

Θερμαινόμενη σέλα

Προστατευτικές χούφτες

Quickshifter (Up/Down)

Αναβαθμισμένη εργονομία για ταξίδι: τιμόνι 25 mm ψηλότερα και 40 mm πιο κοντά στον αναβάτη, πλατύτερη σέλα (+40 mm) με ύψος 825 mm

Καλύτερη προστασία από τον αέρα: ψηλότερος και φαρδύτερος ανεμοθώρακας

Πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο: Ride by wire (ηλεκτρικό γκάζι) 5 riding modes Cornering ABS BOSCH 9.3MP Advanced Traction Control Cruise Control Drag Control Wheelie Control

Με αυτά τα στοιχεία, η Touring έκδοση ανεβάζει τον πήχη στον εξοπλισμό ταξιδιού, διατηρώντας ευέλικτη συμπεριφορά χάρη στο χαμηλό βάρος. Στον πυρήνα της βρίσκεται ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 799 κ.εκ., υγρόψυκτος, με στρόφαλο 285°, τροφοδοσία BOSCH EFI και απόδοση που απλώνεται ομαλά σε όλο το φάσμα στροφών. Με 95 ίππους στις 9.000 σ.α.λ. και 79 Nm στις 7.500 σ.α.λ., χαρίζει άμεσες επιταχύνσεις, ακόμη και με πλήρες φορτίο.

Τεχνολογία αιχμής και κορυφαίος εξοπλισμός

Το κιβώτιο 6 σχέσεων συνεργάζεται με quickshifter διπλής κατεύθυνσης (up/down) για γρήγορες αλλαγές χωρίς χρήση συμπλέκτη, ενώ ο συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης (slipper clutch) ενισχύει την ομαλότητα και τον έλεγχο στο κατέβασμα. Η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της έκδοσης Touring . Το ride-by-wire, σε συνδυασμό με τα 5 riding modes (Comfort, Rain, Sport, Off-road και User Defined), προσαρμόζει την απόκριση του κινητήρα και τη λειτουργία των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης ανάλογα με το τερέν και το στιλ οδήγησης.

Το ηλεκτρονικό πακέτο με IMU και Cornering ABS BOSCH 9.3MP συνδυάζεται με Advanced Traction Control, Cruise Control, καθώς και Drag Control (DTC), που εξισορροπεί τη ροπή στο κατέβασμα των σχέσεων και Motorcycle Wheelie Control (MWC), που διαχειρίζεται τη ροπή ανάλογα με τη γωνία και τον ρυθμό ανύψωσης του εμπρός τροχού. Οι λειτουργίες αυτές ενισχύουν την πρόσφυση, τη σταθερότητα και την ακρίβεια των αντιδράσεων, τόσο στην επιτάχυνση όσο και στην πέδηση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο με σιγουριά στη χρήση, με έμφαση στην ασφάλεια και την άνεση, στην καθημερινή μετακίνηση και στο ταξίδι. Οι ακτινωτοί tubeless τροχοί 19”-17” δίνουν στην 800X Touring ισορροπία σε ταξίδι και μικτές διαδρομές. Σταθερό πάτημα στην άσφαλτο και επιπλέον σιγουριά σε κακό οδόστρωμα και χωμάτινα περάσματα. Οι πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις KYB (USD εμπρός, monoshock πίσω με μοχλικό σύστημα και υδραυλική προφόρτιση) προσφέρουν διαδρομή 210 mm εμπρός και πίσω, ενώ η απόσταση από το έδαφος των 230 εκατοστών σίγουρη διέλευση στο χώμας χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα στις ταξιδιωτικές ταχύτητες. Το σταμπιλιζατέρ τιμονιού ενισχύει περαιτέρω την αίσθηση σταθερότητας, ειδικά σε υψηλότερους ρυθμούς ή σε ανομοιογενείς επιφάνειες.

Η πέδηση βασίζεται σε δύο πλευστούς δίσκους 310 mm εμπρός με διπίστονες πλευστές δαγκάνες TAISKO και δίσκο 240 mm πίσω, επίσης με πλευστή δαγκάνα TAISKO. Σε συνδυασμό με το cornering ABS, το σύστημα διατηρεί σταθερή αίσθηση και γραμμική απόκριση, τόσο σε δρόμο όσο και σε χώμα, με έλεγχο που εμπνέει εμπιστοσύνη. Ο touring προσανατολισμός της έκδοσης αποτυπώνεται επίσης στον εξοπλισμό άνεσης και πρακτικότητας.

Η εργονομία έχει εξελιχθεί για πολύωρη οδήγηση, με το τιμόνι 25 χλστ. ψηλότερα και 40 χλστ. πιο κοντά στον αναβάτη, ενώ η πλατύτερη σέλα (+40 χλστ.) και το ύψος της στα 825 χλστ. διαμορφώνουν μια φυσική, ξεκούραστη θέση.. Ο ψηλότερος και φαρδύτερος ανεμοθώρακας βελτιώνει την προστασία από τον αέρα, μειώνει τον θόρυβο και βελτιώνει την άνεση στις μεγάλες αποστάσεις. Το ρεζερβουάρ των 22 λίτρων, από πλαστικό υψηλής αντοχής ενιαίας χύτευσης στα πρότυπα του Rally Dakar, έχει σχεδιαστεί ώστε μεγάλο μέρος του να εκτείνεται κάτω από τη σέλα, χαμηλώνοντας το κέντρο βάρους και ενισχύοντας την αίσθηση ευστάθειας.

Με κατανάλωση 4,4 λίτρα/100 χλμ. προσφέρει υψηλή αυτονομία, ενώ οι αντιολισθητικές επενδύσεις στα σημεία επαφής των ποδιών με το ρεζερβουάρ βελτιώνουν τον έλεγχο. Η άνεση ενισχύεται από θερμαινόμενη σέλα και θερμαινόμενα γκριπ, σε συνδυασμό με προστατευτικές χούφτες. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης αλουμινένια ποδιά, αλουμινένια σχάρα αποσκευών και TPMS για έλεγχο πίεσης ελαστικών. Τα αλουμινένια κάγκελα έχουν σωστή έδραση και χαμηλό όγκο, χωρίς να επηρεάζουν το πλάτος ή την εργονομία του αναβάτη.

Η κάθετα τοποθετημένη TFT οθόνη 7” προσφέρει καθαρή απεικόνιση, με αυτόματη εναλλαγή φόντου ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Υποστηρίζει Bluetooth & Wi-Fi συνδεσιμότητα και screen mirroring, ενώ η διπλή θύρα USB (Type-A & Type-C) καλύπτει τις ανάγκες φόρτισης στη διαδρομή. Ο πλήρης LED φωτισμός με προβολείς σε στιλ προτζέκτορα προσφέρει στοχευμένη, αποτελεσματική δέσμη, ενώ παράλληλα τονίζει την επιθετική και μοντέρνα εικόνα του μοντέλου.

Διαθεσιμότητα και τιμή

Με ισορροπημένο συνδυασμό επιδόσεων, χαμηλού βάρους, προηγμένων ηλεκτρονικών και πλούσιου εξοπλισμού, η Kove 800X Touring απευθύνεται στον αναβάτη που επιζητά την άνεση στο ταξίδι, με ευχέρεια να αλλάζει ρυθμό και διαδρομή όταν το απαιτεί η ημέρα.

Η Kove 800X Touring διατίθεται στην ελληνική αγορά στην τιμή των 8.495€, μέσω του δικτύου συνεργατών Kove της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.