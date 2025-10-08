Το κορυφαίο SUV στη γκάμα της Dacia αποκτά νέα έκδοση, την mild hybrid G-140.

To... στοίχημα της υγραεριοκίνησης είναι άκρως πετυχημένο για τη Dacia και η θυγατρική μάρκα του Renault Group λανσάρει συνεχώς νέες εκδόσεις διπλού καυσίμου. Από το 2010 η Dacia έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα διπλού καυσίμου παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά LPG, με μερίδιο άνω του 67 % στο τέλος του α΄ τριμήνου 2025.

Σχεδόν 4 στους 10 πελάτες Dacia επιλέγουν σήμερα κινητήρα διπλού καυσίμου, ένα εργοστασιακό σύστημα που καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που έχουν και οι υπόλοιπες εκδόσεις.

Οδηγήσαμε το Dacia Bigster 140 ίππων

Ο νέος υβριδικός κινητήρας του Bigster

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1.2 turbo κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο. Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως 1.450 χλμ.

Δείτε επίσης: Η νέα γκάμα κινητήρων του Dacia Duster

Ο κινητήρας των 140 ίππων καταναλώνει σε μεικτό κύκλο 5,7 λίτρα βενζίνης ανά 100 χλμ. και 7 λίτρα υγραερίου ανά 100 χλμ. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί 10 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα φθάνει τα 180 χλμ/ώρα.

Οι τιμές του Bigster mild hybrid-G 140

Τέσσερα είναι τα επίπεδα εξοπλισμού: το βασικό essential, το μεσαίο expression και τα δύο κορυφαία journey και extreme.