Ο χορός του φρεσκαρίσματος συνεχίζεται για την BMW και αφορά σε μικρές αναβαθμίσεις έξι μοντέλων της για τη νέα χρονιά.

Το πρώτο κύμα αναβαθμίσεων ήρθε πριν τρεις μήνες και αφορούσε μόνο σε μοτοσικλέτες της BMW, με το επόμενο να καταφθάνει μόλις τώρα και να περιλαμβάνει και scooter. Μη φανταστείτε τίποτα τρομερά πράγματα, καθώς τα νέα περιορίζονται σε χρώματα και πρόσθετο εξοπλισμό. Ας δούμε ποια ακόμα μοντέλα δέχονται τις περιποιήσεις του εργοστασίου για το 2026.

R 1300 GS

Style Trophy σε νέο χρωματικό συνδυασμό White Aluminum Matt metallic / Racingblue metallic

R 1300 GS Adventure

Ειδικός εξοπλισμός: Προέκταση για χούφτες στο Touring Package

Ποδιά κινητήρα Enduro στο Enduro Package Pro

S 1000 XR

Προαιρετικός εξοπλισμός: Θύρα φόρτισης USB περιλαμβάνεται στο Dynamic Package

Style Sport σε νέο χρωματικό συνδυασμό Sage Green metallic. Το Gravity Blue metallic δεν διατίθεται πλέον

F 900 GS

Style Passion σε νέο χρωματικό συνδυασμό Snapper Rocks Blue Matt metallic. Το Sao Paulo Yellow uni δεν διατίθεται πλέον

Style Trophy σε νέο χρωματικό συνδυασμό Racingblue metallic / Lightwhite uni / Racingred uni και Racingred uni για το υποπλαίσιο. Το Lightwhite uni / Racingblue metallic δεν διατίθεται πλέον

C 400 GT

Style Exclusive σε νέο χρωματικό συνδυασμό Blue Ridge Mountain metallic και ζάντες σε χρυσαφί χρώμα. Το Diamondwhite metallic δεν διατίθεται πλέον.

C 400 X

Style Rugged σε νέο χρωματικό συνδυασμό White Aluminum Matt metallic και ζάντες σε μαύρο χρώμα. Το Kalamata Matt metallic δεν διατίθεται πλέον.



