Το smart #2 κάνει δοκιμές πριν από το λανσάρισμα του 2026

Η smart εξελίσσει νέα ηλεκτρική πλατφόρμα για το επόμενο καθαρόαιμο αυτοκίνητο πόλης.

Η smart έχει ήδη ξεκινήσει τις δοκιμές εξέλιξης του νέου smart #2, του μοντέλου που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της μάρκας στις ρίζες της αστικής μετακίνησης. Το νέο αυτοκίνητο πόλης της smart βασίζεται στην ολοκαίνουργια Electric Compact Architecture (ECA), μια ηλεκτρική πλατφόρμα σχεδιασμένη αποκλειστικά για εξαιρετικά συμπαγή οχήματα και όχι ως παραλλαγή υπάρχουσας αρχιτεκτονικής

Δοκιμαστικά οχήματα με αμάξωμα fortwo

Στο πλαίσιο των δοκιμών, η smart χρησιμοποιεί αμαξώματα του προηγούμενου smart fortwo, κάτω από τα οποία έχει τοποθετηθεί η νέα πλατφόρμα ECA. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί μπορούν να αξιολογήσουν από νωρίς τη συμπεριφορά, την ευελιξία και τις διαστάσεις του νέου μοντέλου σε πραγματικές αστικές συνθήκες, διατηρώντας τις κλασικές αναλογίες που χαρακτήρισαν ιστορικά τη μάρκα

Το smart #2 θα παραμείνει πιστό στη φιλοσοφία των δύο θέσεων, των δύο θυρών και της πισωκίνησης, στοιχεία που αποτελούν βασικό μέρος του DNA της smart.

Νέα πλατφόρμα αποκλειστικά για city cars

Η Electric Compact Architecture έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ηλεκτρικά συστήματα κίνησης επόμενης γενιάς, σύγχρονες λύσεις λογισμικού και προηγμένα συστήματα ασφάλειας, προσαρμοσμένα όμως στις ανάγκες ενός αυτοκινήτου πόλης. Σύμφωνα με τη smart, η ECA επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στη σχεδίαση, καλύτερη εκμετάλλευση χώρων και βελτιωμένη αποδοτικότητα

Οι δοκιμές της νέας πλατφόρμας πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως. Σε κέντρο δοκιμών στην Κίνα, το βάρος πέφτει στη ρύθμιση ανάρτησης, στην οδική συμπεριφορά και στην ευελιξία σε αστικό περιβάλλον. Παράλληλα, σε άλλες εγκαταστάσεις εξετάζονται ζητήματα αντοχής, ασφάλειας, απόδοσης της μπαταρίας, λειτουργίας των συστημάτων υποβοήθησης και διαχείρισης ενέργειας σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες

Σχεδίαση Mercedes-Benz και πρεμιέρα το 2026

Το εξωτερικό και το εσωτερικό του smart #2 σχεδιάζονται από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes-Benz, με στόχο μια σύγχρονη και σαφώς αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου έχει προγραμματιστεί για το 2026, με τη smart να στοχεύει στην επαναφορά ενός αμιγώς αστικού αυτοκινήτου σε μια αγορά που έχει στραφεί έντονα προς τα SUV.

Με το smart #2, η μάρκα επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπάρχει σήμερα στην κατηγορία των καθαρόαιμων city cars, προσαρμόζοντας τη φιλοσοφία της στις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εποχής.