Η γκάμα κινητήρων των οικογενειακών SUV της Dacia ανανεώνεται με νέα, πιο ισχυρά και αποδοτικά, σύνολα.

Έναν νέο κινητήρα διπλού καυσίμου, ο οποίος ενσωματώνει υβριδική τεχνολογία και συνδυάζεται με τετρακίνηση, παρουσιάζει η Dacia. Ο hybrid-G 150 4x4 θα είναι διαθέσιμος στο Duster και το Bigster, τα δύο οικογενειακά SUV της μάρκας από τα τέλη του 2025.

Για πρώτη φορά λοιπόν συνδυάζονται σε έναν κινητήρα ήπια υβριδική τεχνολογία, δυνατότητα διπλού καυσίμου (βενζίνη - υγραέριο) και σύστημα 4x4. Κάτι που αναμένεται να φέρει στην Dacia νέους πελάτες που αναζητούν χαμηλή κατανάλωση και κίνηση εκτός δρόμου.

Τα χαρακτηριστικά του κινητήρα hybrid-G 150 4x4

1.2 βενζίνης 140 ίππων και 230 Nm ροπής με σύστημα 48V στον εμπρός άξονα

Ηλεκτροκινητήρας 31 ίππων και 87 Nm ροπής στον πίσω άξονα

Συνδυαστική ισχύς 154 ίππων

Μπαταρία 0,84 kW που φορτίζει κατά το ρολάρισμα και το φρενάρισμα

Κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων σε paddles στο τιμόνι

Κιβώτιο δύο σχέσεων για τον ηλεκτροκινητήρα (υψηλή ροπή στις χαμηλές ταχύτητες για βελτιωμένες off-road δυνατότητες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα "νεκράς" για χαμηλότερη κατανάλωση σε λειτουργία 2WD, π.χ. στον αυτοκινητόδρομο)

Δύο δεξαμενές καυσίμου 50 λίτρων, για συνδυαστική αυτονομία έως 1.500 χλμ.

Τα Duster και Bigster μπορούν να κινούνται έως 60% ηλεκτρικά στον αστικό κύκλο

Μέση κατανάλωση: 7,1-7,2 λίτρα LPG ανά 100 χλμ., 5,5-5,6 λίτρα βενζίνης ανά 100 χλμ.

Νέα γκάμα κινητήρων για το Duster

Παράλληλα, η Dacia αναβαθμίζει την υπάρχουν γκάμα κινητήρων του Duster: