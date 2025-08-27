Η Dacia ανεβαίνει κατηγορία, με ένα SUV μεγαλύτερο και ποιοτικότερο από το δημοφιλές Duster.

Η πρώτη επαφή με το Dacia Bigster έγινε στη Γαλλία, όπου οδηγήσαμε το υβριδικό μοντέλο των 155 ίππων. Επί ελληνικού εδάφους είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε μία εβδομάδα μαζί με την έκδοση Tce 140. Το συγκεκριμένο Bigster φέρει κινητήρα βενζίνης 1.2 turbo, τον οποίο συνδράμει mild hybrid σύστημα 48 V. Όμως πριν καταγράψουμε τα συμπεράσματά μας από την κίνησή του σε αστικό περιβάλλον, στον αυτοκινητόδρομο και σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, ας... ξανασυστήσουμε το Bigster στο ελληνικό κοινό.

Γιατί είναι τόσο Big;

Δεν αποκλείεται κοιτάζοντάς το από μακριά, κάποιος να μπερδέψει το Bigster με το Duster. Αν πλησιάσεις όμως το νέο SUV της Dacia θα διαπιστώσεις τη διαφορά στο μέγεθος, πριν ο νους προλάβει να επεξεργαστεί τις σχεδιαστικές διαφορές. Το αμάξωμα του Bigster είναι κατά 23 εκατοστά μακρύτερο από εκείνο του Duster: φθάνει τα 4,57 μέτρα, έναντι 4.34 μ. του Duster. Οπτικά, το Bigster εκπέμπει την off-road εικόνα που χαρακτηρίζει τα Dacia. Κάτι που τονίζεται από τα πλαστικά προστατευτικά, τους μεγάλους τροχούς και την απόσταση των 22 εκατοστών από το έδαφος. Σχεδιαστικά ξεχωρίζει από τη νέα εταιρική μάσκα της Dacia και τα φωτιστικά σώματα με την υπογραφή «Υ».

Μπορεί λοιπόν να είναι αρκετά πιο ογκώδες, όμως το Bigster τοποθετείται στην ίδια κατηγορία με το Duster, αυτή των C-SUV. Η απόφαση είναι στρατηγική: τα C-SUV παραμένουν τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν κέρδη για την αυτοκινητοβιομηχανία. Με τέτοιο μήκος και με δεδομένο τον πρακτικό χαρακτήρα που προβάλλουν τα μοντέλα της Dacia, θα περίμενε κάποιος το Bigster να έχει και επταθέσια έκδοση. Όμως και εδώ η όποια σχετική σκέψη δεν προχώρησε. Στη Dacia δεν ήθελαν να χαλάσουν σχεδιαστικά το πίσω μέρος του Bigster προκειμένου να χωρέσει τρίτη σειρά καθισμάτων, για ένα μικρό «+» στις πωλήσεις. Τα οφέλη λοιπόν από το μεταξόνιο των 2,7 μέτρων τα απολαμβάνουν οι 5 επιβάτες, που έχουν στη διάθεσή τους έναν μεγάλο χώρο αποσκευών με όγκο 702 λίτρα (667 λίτρα κατά το πρότυπο VDA).

Όχι μόνο άνετο, αλλά και σύγχρονο

Σε ένα μεγάλο SUV, τα μέλη της οικογένειας δεν χρειάζονται μόνο χώρους, αλλά επίσης δυνατότητες ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας. Η εικόνα στην καμπίνα θυμίζει το νέο Duster, με σκληρά μεν πλαστικά που αφήνουν όμως θετική εντύπωση με τη συναρμογή τους. Στάνταρ είναι η οθόνη αφής 10,1 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι διαγωνίου 7 ή 10 ιντσών, ανάλογα από το επίπεδο εξοπλισμού.

Οι εκδόσεις Essential και Expression προσφέρουν το σύστημα πολυμέσων Media Display με 4 ηχεία και ασύρματη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay/Android Auto, ενώ η Extreme και η Journey περιλαμβάνουν στον εξοπλισμό σύστημα πλοήγησης με ανανέωση χαρτών για 8 έτη. Το Media Nav Live (στις Journey και Extreme) συνδυάζεται με ηχοσύστημα της Arkamys 3D με 6 ηχεία. Από το δεύτερο επίπεδο εξοπλισμού (Expression) προσφέρεται αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών, ενώ στην κορυφαία Extreme περιλαμβάνεται πανοραμική ηλιοροφή με σκίαστρο (ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα).

Στην λίστα με τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού συναντάμε όλες τις τεχνολογίες που έχουν πλέον όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην ΕΕ, όπως αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, cruise control, Lane Keeping Assist και προειδοποίηση απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, αναγνώριση πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με ηχητική προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας, αυτόματο σύστημα κλήσεων έκτακτης ανάγκης (e-call), ανίχνευση απόσπασης προσοχής οδηγού κ.α.

H αίσθηση Big στο δρόμο

Μέχρι να αρχίσει στην Ελλάδα η διάθεση του μοντέλου ECO-G 140 διπλού καυσίμου (βενζίνη-υγραέριο), το TCe 140 είναι το πιο προσιτό στον τιμοκατάλογο του Bigster. Εφοδιάζεται με τον κινητήρα βενζίνης 1.2 turbo που αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm ροπής, χρησιμοποιώντας mild hybrid σύστημα 48V. Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς μέσω μηχανικού κιβωτίου 6 σχέσεων, ενώ για όσους θέλουν Bigster 4x4 υπάρχει η επιλογή της έκδοσης με 130 ίππους (με 6άρι μηχανικό κιβώτιο και πάλι). Στο μοντέλο της δοκιμής μας η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι 180 χλμ/ώρα.

Μέση στην πόλη το Bigster θα νιώσει λίγο... άβολα, τόσο λόγω μεγέθους όσο και κατανάλωσης. Παρά την ύπαρξη της τεχνολογίας 48V, η κατανάλωση ξεπερνά τα 8 λίτρα ανά 100 χλμ. Στο ταξίδι – οδηγώντας με... ελαφρύ το δεξί πόδι – είδαμε κατανάλωση 6,2 λίτρα ανά 100 χλμ., τιμή που δεν επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σε μεικτές συνθήκες, η μέση κατανάλωση είναι λίγο πάνω από τα 7 λίτρα ανά 100 χλμ.

Η ανάρτηση του Bigster – σε συνδυασμό με τα ελαστικά με φαρδύ προφίλ (215/60) της έκδοσης Extreme με τους τροχούς 18 ιντσών – περιορίζει τις συνέπειες από τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Στον αυτοκινητόδρομο το Bigster είναι πιο ήσυχο από ό,τι μας είχε συνηθίσει έως τώρα η Dacia, με τους αεροδυναμικούς θορύβους να γίνονται αισθητοί στην καμπίνα σε ταχύτητες άνω των 120 χλμ/ώρα.

Οδηγώντας το Bigster σε δρόμους με στροφές αντιλαμβάνεσαι τα όρια που θέτει η ρύθμιση της ανάρτησης και η μεγάλη απόσταση από το έδαφος. Δεν θα ξαφνιάσει δυσάρεστα τον οδηγό του, θα θέλαμε πάντως λίγο περισσότερο βάρος στο τιμόνι στις υψηλές ταχύτητες αλλά και λιγότερη επεμβατικότητα από το σύστημα διατήρησης του αυτοκινήτου στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Bigster και στο ταμείο;

Αν συγκρίνουμε την ίδια έκδοση των Bigster και Duster (κινητήρας βενζίνης mild hybrid και επίπεδο εξοπλισμού Expression), διαπιστώνουμε ότι το πρώτο είναι περίπου 3.000 ακριβότερο (25.700 έναντι 22.900 ευρώ). Διαφορά τιμής που αντικατοπτρίζει τα όσα επιπλέον προσφέρει το νέο μοντέλο της Dacia.

Οι τιμές του Dacia Bigster αρχίζουν από τα 23.800 ευρώ για την έκδοση mild hybrid 140 και το επίπεδο εξοπλισμού Essential. Το 4x4 Bigster κοστίζει από 30.500 ευρώ, ενώ το full hybrid με τους 155 ίππους από 31.500 ευρώ. Τιμές που σίγουρα δεν είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια όταν αναφερόμασταν σε μοντέλα της Dacia, όμως που ως ένα βαθμό δικαιολογούνται από την αναβαθμισμένη εικόνα της μάρκας. Ακόμα και αν είναι η ακριβότερη έκδοση, το Hybrid 155 αποδεικνύεται η πιο ισορροπημένη επιλογή, καθώς δίνει πραγματικά έναν αναβαθμισμένο χαρακτήρα στο Bigster, σε συνδυασμό με εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση.