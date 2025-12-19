Το τρίτης γενιάς ηλεκτρικό μοντέλο της Nissan βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής στο πλαίσιο του οράματος EV36Zero.

Η Nissan ανακοίνωσε την έναρξη παραγωγής της τρίτης γενιάς του Nissan LEAF στο εργοστάσιό της στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου EV36Zero, που συνδυάζει παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, μπαταριών και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για την υποστήριξη της νέας γενιάς LEAF, η Nissan και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν επενδύσεις άνω των 500 εκατ. ευρώ, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες παραγωγής. Στο εργοστάσιο του Sunderland εγκαταστάθηκαν 78 νέα ρομπότ, ενώ ενσωματώθηκαν τεχνολογίες ψηφιακής χαρτογράφησης, big data και εικονικής πραγματικότητας, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας και της αποδοτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γραμμή συναρμολόγησης της μπαταρίας, η οποία πλέον τοποθετείται στο όχημα σε λιγότερο από ένα λεπτό μέσω πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας. Παράλληλα, η Nissan επένδυσε περισσότερες από 360.000 ώρες εκπαίδευσης για το προσωπικό του εργοστασίου, το οποίο απασχολεί περίπου 6.000 εργαζόμενους.

Το νέο LEAF εφοδιάζεται με μπαταρίες από το γειτονικό εργοστάσιο της AESC, με αυξημένη ενεργειακή πυκνότητα. Στην κορυφαία του έκδοση, διαθέτει μπαταρία 75 kWh, αυτονομία έως 622 χιλιόμετρα (WLTP) και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 150 kW, που επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας για έως 420 χιλιόμετρα σε 30 λεπτά.

Στο εσωτερικό, το μοντέλο διαθέτει πλήρως ψηφιακό cockpit με δύο οθόνες 14,3 ιντσών, ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και σύγχρονες λειτουργίες συνδεσιμότητας μέσω του συστήματος NissanConnect Services.

Η Nissan επιβεβαίωσε ότι το Sunderland θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ηλεκτρικής της στρατηγικής, καθώς μετά το LEAF προγραμματίζεται και η παραγωγή του πλήρως ηλεκτρικού Nissan JUKE, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του εργοστασίου στη μετάβαση της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση.