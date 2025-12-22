Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής έχοντας οδηγήσει πολλά διαφορετικά μονοθέσια στην καριέρα του, ελπίζει να μην επιβεβαιωθούν ορισμένοι φόβοι του.

Με λίγες εβδομάδες να απομένουν πριν τα νέα μονοθέσια βγουν στην πίστα, το ενδιαφέρον στο paddock έχει κορυφωθεί ενόψει της τεράστιας τεχνικής αναμόρφωσης. Το νέο πλαίσιο κανονισμών αλλάζει ριζικά τη φιλοσοφία της Formula 1, με την κατανομή ισχύος μεταξύ θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα να είναι πλέον στο 50-50.

Επιπλέον, τα μονοθέσια θα είναι κατά 30 κιλά ελαφρύτερα, θα έχουν ενεργή αεροδυναμική και ένα σύστημα push-to-pass εμπνευσμένο από το IndyCar.

Οι σοβαρές ανησυχίες

Παρά τη φιλοδοξία των κανονισμών, αρκετοί οδηγοί που έχουν δοκιμάσει τα μονοθέσια του 2026 στους προσομοιωτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Οι Λανς Στρολ και Σαρλ Λεκλέρ έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες, με βασικό σημείο προβληματισμού τις νέες προδιαγραφές της μονάδας ισχύος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, περίπου 475 ίπποι θα εξαρτώνται από την MGU-K, η οποία αποφορτίζεται ταχύτερα. Αυτό ενδέχεται να αναγκάζει τους οδηγούς να φρενάρουν νωρίτερα ή ακόμη και να κατεβάζουν ταχύτητες με τέρμα γκάζι στις ευθείες, προκειμένου να διατηρούν επαρκή ενέργεια στη μπαταρία.

Ο Λιούις Χάμιλτον με τη σειρά του εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τα μονοθέσια της Formula 1 του 2026, τονίζοντας ότι θα αποτελέσουν μια «πολύ, πολύ δύσκολη» πρόκληση για τους οδηγούς: «Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς πώς θα είναι. Δεν θέλω να πω πολλά αρνητικά, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό και δεν είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει».

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αναμένεται να προκύψουν στη βροχή. Τα μονοθέσια του 2026 θα παράγουν περίπου το 46% της συνολικής κάθετης δύναμης από το δάπεδο, ωστόσο η κατάργηση των venturi tunnels του ground effect και η πιο επίπεδη σχεδίαση μειώνουν μεν τον «βρώμικο» αέρα, αλλά περιορίζουν την πρόσφυση.

«Λιγότερη κάθετη δύναμη και περισσότερη ροπή. Στη βροχή μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι είναι ήδη σήμερα», υπογράμμισε.

Ο Χάμιλτον παραμένει επιφυλακτικός

Παρά τις ανησυχίες, ο Χάμιλτον απέφυγε να καταδικάσει πλήρως τους νέους κανονισμούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εκπλήξεων.

«Ίσως τελικά να με εκπλήξει η νέα γενιά. Ίσως να είναι καταπληκτικά τα μονοθέσια. Ίσως οι προσπεράσεις να είναι εντυπωσιακές και ευκολότερες. Μπορεί να φτάσουμε στις δοκιμές και να έχουμε περισσότερη πρόσφυση απ’ ό,τι περιμένουμε. Είναι μια τεράστια πρόκληση για όλους μας και αυτό είναι το νόημα της Formula 1. Η συνεχής πρόκληση. Αν κάναμε πάντα το ίδιο, θα ήταν εύκολο», κατέληξε.

