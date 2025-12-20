Η Jeep Βελμάρ χορηγός του Dirfys Trail Run 2025

Η Jeep Βελμάρ συμμετείχε ως χορηγίος στο 5ο Dirfys Trail Run, που πραγματοποιήθηκε στη Στενή Ευβοίας, στηρίζοντας έναν από τους σημαντικότερους ορεινούς αγώνες της Ελλάδας.

Η Jeep Βελμάρ, ως περήφανος χορηγός του 5ου Dirfys Trail Run έδωσε το «παρών» στην μοναδική αθλητική διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στην Στενή Ευβοίας. Με άξονα τις αξίες της περιπέτειας, της αντοχής και της αυθεντικής επαφής με τη φύση, η Jeep Βελμάρ ενίσχυσε ενεργά τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για αθλητές και επισκέπτες.

H Βελμάρ παρουσίασε επιλεγμένα μοντέλα Jeep, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις κορυφαίες ικανότητες της μάρκας σε off-road συνθήκες. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Jeep Βελμάρ, το εντυπωσιακό Jeep Avenger North Face μαγνήτισε τα βλέμματα με την σπορ σχεδίαση, ενώ το Jeep Compass απέσπασε θετικά σχόλια για την κομψότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες τεχνολογίες τους.

Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στιγμές γεμάτες ενέργεια και διασκέδαση, δημιουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον.

Με περισσότερους από 2.000 αθλητές να συμμετέχουν στις διαδρομές των 5, 15 και 30 χιλιομέτρων, το Dirfys Trail Run, από τους πιο απαιτητικούς αλλά και μαγευτικούς αγώνες ορεινού τρεξίματος, αναδείχθηκε για άλλη μια χρονιά ως θεσμός που ενώνει την αγάπη για τον αθλητισμό με τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Η εκδήλωση δεν ήταν απλώς ένας αγώνας, αλλά μια πραγματική γιορτή αλληλεγγύης, έμπνευσης και σεβασμού προς το περιβάλλον.

Η Jeep Βελμάρ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν, τους αθλητές, τους διοργανωτές του Dirfys Trail Run 2024 και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η υποστήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί δέσμευση για τη Jeep, καθώς συνδυάζουν την αγάπη για τον αθλητισμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

