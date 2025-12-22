Η Stellantis παρουσιάζει το Citroën Berlingo του προγράμματος HVO Aurora Trial, αναδεικνύοντας τη χρήση ανανεώσιμου καυσίμου χωρίς αλλαγές στα οχήματα.

Η Stellantis, σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας SPH3, παρουσίασε στο εργοστάσιό της στο Vigo το Citroën Berlingo που συμμετέχει στο πρόγραμμα HVO Aurora Trial, μια ευρωπαϊκή πιλοτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του ανανεώσιμου καυσίμου HVO.

Το πρόγραμμα υλοποιείται πειραματικά με ένα Citroën Berlingo και ένα Fiat Ducato, τα οποία πραγματοποιούν περιοδεία σε ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να καταδειχθεί στην πράξη η δυνατότητα μείωσης των εκπομπών CO₂ μέσω της χρήσης του HVO. Πρόκειται για καύσιμο που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και ζωικά λίπη και προσφέρει άμεση εναλλακτική λύση σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση οχημάτων.

Σύμφωνα με τη Stellantis, όλα τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματά της είναι πλήρως συμβατά με το HVO (πρότυπο EN15940), ενώ σημαντικός αριθμός μοντέλων προδιαγραφών Euro 5 και Euro 6 μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο καύσιμο χωρίς καμία τεχνική τροποποίηση.

Κομβικό ρόλο στο πρόγραμμα HVO Aurora διαδραματίζει η SPH3, γαλλική εταιρεία που ειδικεύεται σε «έξυπνους» αισθητήρες για καύσιμα νέας γενιάς. Μέσω της τεχνολογίας της, παρακολουθείται και τεκμηριώνεται η χρήση του HVO σε πραγματικό χρόνο, με συνεχή υπολογισμό των εκπομπών CO₂. Η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει ότι καθαρότερα καύσιμα μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα από τον υφιστάμενο στόλο οχημάτων, χωρίς αλλαγές σε υποδομές ή λειτουργικά μοντέλα.

Το HVO Aurora Trial προέκυψε μέσα από το πρόγραμμα Start*Up της Stellantis, μια εσωτερική πλατφόρμα που ενθαρρύνει και υποστηρίζει καινοτόμες ιδέες εργαζομένων του Ομίλου. Το εγχείρημα αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και τεχνολογικών εταιρειών για την επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Παράλληλα, το Citroën Berlingo που συμμετέχει στο πρόγραμμα λειτουργεί ως παράδειγμα εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας, καθώς το HVO αξιοποιεί απόβλητα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του προγράμματος θα συνεχιστεί σε επιλεγμένες πόλεις, με στόχο τη συλλογή δεδομένων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διεύρυνση της ενημέρωσης γύρω από τη χρήση καυσίμων κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για πιο βιώσιμες μετακινήσεις.