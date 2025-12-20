Η BYD έφτασε στα 15 εκατομμύρια οχήματα «Νέας Ενέργειας»

Το επετειακό όχημα βγήκε από το εργοστάσιο της Jinan, με τη BYD να επιταχύνει εντυπωσιακά την παγκόσμια παραγωγή της.

Η BYD ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε το ορόσημο των 15 εκατομμυρίων Οχημάτων Νέας Ενέργειας (NEV), έναν όρο που χρησιμοποιεί για να περιγράψει τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα της. Το ιστορικό αυτό επίτευγμα γιορτάστηκε με ειδική τελετή στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Jinan της Κίνας, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία μόλις τρία χρόνια.

Το όχημα με αριθμό παραγωγής 15.000.000 ήταν παράλληλα το 15.000ό αντίτυπο του DENZA N8L, ενός μεγάλου εξαθέσιου SUV από την premium μάρκα της BYD. Το μοντέλο βασίζεται στην τεχνολογία Super Hybrid και στην πλατφόρμα e3 (e-cube), την ίδια αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί και το Z9GT, το οποίο θα ηγηθεί της εισόδου της DENZA στην ευρωπαϊκή αγορά το 2026.

Η BYD ξεκίνησε την πορεία της στα οχήματα Νέας Ενέργειας το 2008, παρουσιάζοντας το F3DM, το πρώτο plug-in υβριδικό όχημα μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Αν και χρειάστηκαν 13 χρόνια για να παραχθεί το πρώτο εκατομμύριο NEV, η εξέλιξη της εταιρείας ήταν εκθετική: το άλμα από τα 10 στα 15 εκατομμύρια πραγματοποιήθηκε μέσα σε μόλις 13 μήνες, με το 14 εκατομμυριοστό όχημα να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής τον Οκτώβριο του 2025.

Η «έκρηξη» του 2025

Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από έντονη ανάπτυξη για τη BYD. Στους πρώτους 11 μήνες του 2025, η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 4,182 εκατομμύρια οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 11,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές έφτασαν τις 917.000 μονάδες, ξεπερνώντας το σύνολο του 2024. Η παγκόσμια παρουσία της εταιρείας εκτείνεται πλέον σε περισσότερες από 110 χώρες και περιοχές.

Παράλληλα, η BYD συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη. Μόνο στους πρώτους εννέα μήνες του 2025, οι επενδύσεις σε R&D ανήλθαν σε 43,75 δισ. RMB (5,3 δισ. ευρώ), ανεβάζοντας το συνολικό ποσό επενδύσεων σε πάνω από 220 δισ. RMB (26,65 δισ. ευρώ). Οι τεχνολογίες που προκύπτουν από αυτή την επένδυση αφορούν, μεταξύ άλλων, μπαταρίες, συστήματα υβριδικής κίνησης και λύσεις ταχείας φόρτισης, με ορισμένες από αυτές να προορίζονται για λανσάρισμα και στην Ευρώπη το 2026.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η BYD δραστηριοποιείται ήδη σε 33 χώρες, μέσω περίπου 1.000 σημείων πώλησης, με στόχο τον διπλασιασμό τους έως το τέλος του 2026