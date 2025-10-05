Αντικρουόμενες πληροφορίες για τη φύση του τραυματισμού του Μαρκ Μάρκεθ μετά το ατύχημα στο Grand Prix Ινδονησίας.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP, ο Μαρκ Μάρκεθ είχε έναν δύσκολο αγώνα στο Grand Prix της Ινδονησίας. Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati τέθηκε εκτός αγώνα στον πρώτο γύρο, έπειτα από σύγκρουση με τον Μάρκο Μπετζέκι, και υπέστη τραυματισμό στο δεξί του χέρι — το ίδιο χέρι που έχει χειρουργηθεί πολλαπλές φορές στο παρελθόν.

Αρχικά, ο ιατρικός διευθυντής του MotoGP, δρ. Άνχελ Τσάρτε, δήλωσε ότι ο Μάρκεθ έχει υποστεί κάταγμα στον δεξιό ώμο, αλλά πρόσθεσε ότι απαιτείται περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος για να εκτιμηθεί η ακριβής βαρύτητα του τραυματισμού. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η επίσημη ανακοίνωση της Ducati μιλούσε για τραυματισμό στην κλείδα, προκαλώντας σύγχυση σχετικά με τη φύση του προβλήματος.

Σύμφωνα με την ιταλική ομάδα, ο Μάρκεθ θα ταξιδέψει άμεσα στη Μαδρίτη για αξονική τομογραφία και πλήρη ιατρική αξιολόγηση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν απαιτείται χειρουργική επέμβαση. Ο Ισπανός εμφανίστηκε μετά τον αγώνα με το χέρι σε νάρθηκα, δηλώνοντας: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλά, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Φαίνεται πως έχουν τραυματιστεί οι σύνδεσμοι στην κλείδα, όμως θα κάνω όλες τις εξετάσεις στη Μαδρίτη για να δούμε τι συμβαίνει».

👀 @marcmarquez93 walks out with his arm protected



Best wishes to the Champ 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/FmjdDrSVSX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό και όπως δείχνουν τα πράγματα ο Μάρκεθ οδεύει προς άλλη μία επίσκεψη στο χειρουργείο. Περισσότερα ωστόσο θα ξέρουμε όταν ο Ισπανός φτάσει στη Μαδρίτη και βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Το ατύχημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα περιστατικών του Μάρκεθ στην πίστα της Μανταλίκα, όπου δεν έχει καταφέρει να τερματίσει σε κανένα από τα τέσσερα Grand Prix που έχει αγωνιστεί. Για τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, η φετινή επιτυχία αποκτά τώρα απρόσμενα δύσκολη συνέχεια, με την ανησυχία να επικεντρώνεται όχι στο πρωτάθλημα -που έχει ήδη κερδίσει- αλλά στην υγεία του ίδιου.