Ο παγκόσμιος πρωταθλητής και ο αναβάτης της Aprilia συγκρούστηκαν στον πρώτο γύρο του αγώνα.

Με την τρομακτική πτώση των Μαρκ Μάρκεθ και Μάρκο Μπετζέκι άρχισε το GP Ινδονησίας. Μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα του MotoGP ο αναβάτης της Aprilia έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος της Ducati του Ισπανού, ρίχνοντάς τον.

Βγαίνοντας στα χαλίκια ο Ιταλός δεν κατάφερε να κρατηθεί και είχε και αυτός πτώση, όπως φαίνεται στο ακόλουθο βίντεο.

O Μάρκεθ μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας για εξετάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάταγμα στον δεξί ώμο. «Φαίνεται πως οι σύνδεσμοι στην κλείδα μου έχουν σπάσει», ανέφερε ο ίδιος λίγο αργότερα.