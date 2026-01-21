Ακόμη ένας κατασκευαστής του MotoGP παρουσίασε την αγωνιστική του εμφάνιση για το 2026, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

Η Yamaha παρουσίασε επίσημα τη νέα M1 με κινητήρα V4, σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες τεχνικές στροφές στην ιστορία της στο MotoGP. Έτσι έγινε ο τρίτος κατασκευαστής μετά τις Aprilia και Ducati που αποκάλυψε τα χρώματα για τη φετινή χρονιά.

Η νέα αγωνιστική μοτοσικλέτα για τη σεζόν του 2026 αποκαλύφθηκε στην Τζακάρτα, παρουσία των εργοστασιακών οδηγών Φάμπιο Κουαρταραρό και Άλεξ Ρινς, διατηρώντας το χαρακτηριστικό μπλε-μαύρο χρωματισμό, όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος στην εποχή του εν σειρά κινητήρα

Για χρόνια, η Yamaha αποτελούσε τη μοναδική κατασκευάστρια στο MotoGP που επέμενε σε τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα. Η μετάβαση σε V4 φέρνει πλέον την ιαπωνική μάρκα σε τεχνική ευθυγράμμιση με τους υπόλοιπους κατασκευαστές του grid – Honda, Ducati, Aprilia και KTM – σε μια προσπάθεια να μειωθεί το χάσμα απόδοσης.

Η ανάπτυξη του νέου V4 ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια και οδήγησε σε πλήρη επανασχεδίαση της M1. Αυτό συνέβη καθώς οι διαστάσεις και η αρχιτεκτονική του κινητήρα επέβαλαν διαφορετική προσέγγιση σε πλαίσιο, αεροδυναμική και κατανομή βάρους. Η νέα M1 V4 έκανε τα πρώτα της αγωνιστικά βήματα προς το τέλος του 2025, με τον δοκιμαστή Augusto Fernandez να συμμετέχει σε wildcard εμφανίσεις. Παράλληλα, τόσο ο Κουαρταραρό όσο και ο Ρινς είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν το νέο πρωτότυπο σε δοκιμές.

Οι αρχικές εντυπώσεις χαρακτηρίστηκαν συγκρατημένες, ωστόσο η Yamaha επιβεβαίωσε λίγο πριν το φινάλε της σεζόν στη Βαλένθια ότι το V4 θα αποτελέσει τη βάση της εργοστασιακής προσπάθειας για το 2026, ένα μόλις χρόνο πριν την έλευση των νέων κανονισμών των 850cc. Η επιλογή του V4 εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Yamaha να ανακτήσει ανταγωνιστικότητα. Παρά τη βελτίωση που παρουσίασε το 2025, η ομάδα κατέληξε τελευταία στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, καθώς η Honda σημείωσε μεγαλύτερη πρόοδο με την RC213V.

Συμβόλαια, concessions και βλέμμα στο μέλλον

Στο άλλο μισό του εργοστασιακού γκαράζ, το συμβόλαιο του Ρινς ολοκληρώνεται επίσης μετά το 2026, με τον Ισπανό να αναζητά μια πιο ανταγωνιστική σεζόν, έπειτα από μια χρονιά όπου είχε ως καλύτερο πλασάρισμα την 7η θέση.

Με τη Honda να μεταφέρεται στο Group C, η Yamaha θα είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που θα απολαμβάνει το πιο ευνοϊκό πλαίσιο δοκιμών και εξέλιξης το 2026, κάτι που καθιστά τη χρονιά κομβική για την πορεία του προγράμματος. Παράλληλα, η Yamaha έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τον επόμενο κύκλο κανονισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δοκίμασε διακριτικά το πρώτο πρωτότυπο των 850cc για το 2027 στις ιδιωτικές της εγκαταστάσεις στην Iwata στα μέσα Δεκεμβρίου.