MotoGP - H Pramac παρουσίασε τα χρώματα του 2026

Με φόντο τη διαχρονική ομορφιά του ιστορικού κέντρου της Σιένα, η δορυφορική ομάδα της Yamaha παρουσίασε μοτοσικλέτα και οδηγούς για το 2026.

Η χρονιά ξεκίνησε στην Accademia Musicale Chigiana, λίγα μόλις βήματα από την εμβληματική Piazza del Campo. Ιδρυμένη το 1923 και αναγνωρισμένη ως ένα από τα σημαντικότερα μουσικά ιδρύματα στον κόσμο, η Accademia Musicale Chigiana στεγάζεται σε ένα υπέροχο ιστορικό κτίριο στην καρδιά της πόλης. Ένα μέρος όπου η παράδοση, η αριστεία και η καινοτομία συναντώνται, παρέχοντας ένα κατάλληλο σκηνικό για την αποκάλυψη της νέας ομάδας.

Το 2026 γιορτάζονται δύο σημαντικά ορόσημα: 25 χρόνια συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και 60 χρόνια Pramac, καθιστώντας τη Σιένα ένα ουσιαστικό σκηνικό για να σηματοδοτήσει αυτές τις επετείους.

Η σεζόν του 2026 σηματοδοτεί το ντεμπούτο του τρεις φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή Superbike Τόπρακ Ρατζκατλιόγλου, ο οποίος γίνεται ο πρώτος Τούρκος αναβάτης που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία. Φημισμένος για το εντυπωσιακό και ενστικτώδες στυλ οδήγησης του, η μετάβασή του στο MotoGP θα είναι ένα από τα highlights της σεζόν. Δίπλα του ο Τζακ Μίλερ αντιπροσωπεύει για άλλη μια φορά ένα βασικό πυλώνα του έργου.

Ο έμπειρος Αυστραλός φέρνει πολύτιμες γνώσεις για το πρωτάθλημα και θα παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της μοτοσικλέτας όσο και στην αγωνιστική απόδοση. Μια νικηφόρα συνεργασία παραμένει αμετάβλητη στην καρδιά του έργου. Η Prima Assicurazioni θα είναι για άλλη μια φορά ο κύριος χορηγός της Prima Pramac Yamaha MotoGP, συνεχίζοντας να υποστηρίζει την ομάδα και το μακροπρόθεσμο έργο της.

Ο Τζακ Μίλερ ανέφερε: «Το να ξεκινάς μια νέα σεζόν με το ίδιο πλήρωμα είναι ωραίο. Υπάρχουν πολλά να πεις για τη συνέχεια σε αυτό το paddock και η επιστροφή στο γκαράζ γνωρίζοντας τους ανθρώπους, την εργασιακή ηθική και την κατεύθυνση κάνει μεγάλη διαφορά. Η περσινή χρονιά ήταν μια σωστή χρονιά μάθησης για μένα με τη Yamaha. Είχαμε μερικές δυνατές στιγμές, δουλέψαμε με μερικές δύσκολες, αλλά τελικά χτίσαμε μια σταθερή βάση μαζί. Απόλαυσα πραγματικά την πρόκληση της προσαρμογής και της επίλυσης προβλημάτων καθώς προχωρούσε η σεζόν. Τώρα με τη V4 ως την αγωνιστική μας μοτοσικλέτα για τη σεζόν, νιώθω σαν ένα νέο κεφάλαιο. Είναι ένα συναρπαστικό project για να συμμετέχεις και υπάρχει μια πραγματική αίσθηση πίστης πίσω από αυτό. Είμαι περήφανος που συνεχίζω με την Prima Pramac Yamaha και ανυπομονώ να δω πού μπορούμε να πάμε αυτό το πράγμα».

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του WSBK, Τόπρακ Ρατζκατλιόγλου είπε: «Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα που βρίσκομαι εδώ ως μέλος της οικογένειας Prima Pramac Yamaha MotoGP. Η ιστορία της ομάδας και η ισχυρή συνεργασία με τη Yamaha έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και ο στόχος μου είναι να το προσεγγίσω με μια μακροπρόθεσμη νοοτροπία ανάπτυξης και να κάνω τα σωστά βήματα από την αρχή. Οι πρώτες δοκιμές με τη νέα YZR-M1 V4 ήταν γενικά θετικές. Η μοτοσικλέτα μου δίνει μια καλή αίσθηση, ειδικά στην επιτάχυνση και την έξοδο από τη στροφή. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Στο MotoGP, η πραγματική απόδοση προέρχεται από τη συνεχή δουλειά, την ανταλλαγή δεδομένων και τη σταδιακή βελτίωση και ακριβώς εκεί εστιάζουμε αυτή τη στιγμή. Για αυτή τη σεζόν, ο κύριος στόχος μου είναι η ανάπτυξη. Θέλω να προσαρμοστώ στο MotoGP, να κατανοήσω καλύτερα τη μοτοσικλέτα και το επίπεδο ανταγωνισμού σε κάθε αγώνα και να οικοδομήσω συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα αποτελέσματα είναι πάντα σημαντικά, αλλά σε αυτό το στάδιο η προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μια πολύ δυνατή και φιλόδοξη ομάδα εδώ στην Prima Pramac Yamaha MotoGP και θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους. Είμαι επίσης ευγνώμων στη Yamaha για την υποστήριξή τους σε αυτό το νέο έργο. Θα παραμείνω ανοιχτός στο να μαθαίνω σε κάθε γύρο και, όπως πάντα, θα δίνω το 100% στην πίστα. Θα είναι μια μεγάλη σεζόν αλλά με υπομονή, δέσμευση και ομαδική εργασία, πιστεύω ότι κατευθυνόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανυπομονώ να απολαύσω αυτό το ταξίδι και να κάνω ένα βήμα μπροστά κάθε Σαββατοκύριακο αγώνα. Ευχαριστώ τη Yamaha, την ομάδα, όλους όσους με υποστηρίζουν και τον Kenan Sofuoğlu που είναι πάντα δίπλα μου. Τα λέμε στην πίστα».