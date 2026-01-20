Επιστροφή στις ρίζες για την ομάδα με έδρα στην Ταβούλια, πατρίδα του μέγιστου ιταλού πρωταθλητή, με την παρουσίαση να γίνεται στη Ρώμη με κάθε επισημότητα.

Στη μαγευτική και κομψή Villa Miani στη Ρώμη, η αγωνιστική ομάδα Pertamina Enduro VR46 παρουσίασε αναβάτες και μοτοσικλέτες που θα χρησιμοποιήσει στη σεζόν MotoGP 2026. Οι Ducati Desmosedici GP των Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Φράνκο Μορμπιντέλι ήταν φυσικά παρούσες, με το μαύρο χρώμα να επιστρέφει σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό φθορίζον κίτρινο της ομάδας. Και όπως βλέπουμε στα φέρινγκ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα έλαβε υποστήριξη από την ινδονησιακή εταιρεία ενέργειας PT Pertamina Lubricants. Επικεφαλής του όλου πρότζεκτ δεν είναι άλλοι από τους Alessio Salucci και Pablo Nieto.

Ο σχεδιασμός, που δημιουργήθηκε από τον Aldo Drudi και την Drudi Performance, επαναφέρει τα σύμβολα του ήλιου και της σελήνης, τα σύμβολα του Βαλεντίνο δηλαδή, τα οποία κυριαρχούν σε λαμπερό χρυσό και στις δύο πλευρές των μοτοσικλετών. Στο μπροστινό μέρος, το εμβληματικό 46 χρησιμεύει ως φόντο για τους αριθμούς 49 και 21 των αναβατών.

Η ομάδα είναι έτοιμη να διαδραματίσει για άλλη μια φορά σημαντικό ρόλο στο MotoGP, όπου εισέρχεται στη δεύτερη συνεχόμενη σεζόν της ως δορυφορική που υποστηρίζεται από το εργοστάσιο της Ducati. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πάνω από 200 καλεσμένοι και 50 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, ότι διαδραματίστηκε μεταδόθηκε παγκοσμίως σε τηλεόραση και ψηφιακές πλατφόρμες. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό θεμέλιο για την αγωνιστική ομάδα Pertamina Enduro VR46. Η σεζόν του 2026 θα είναι η τρίτη για τον Ντι Τζιαναντόνιο με την VR46, ενώ η δεύτερη για τον Μορμπιντέλι με την ομάδα με έδρα την Tavullia. Έχοντας τερματίσει τρίτοι στην παγκόσμια κατάταξη ομάδων το 2025, στόχος είναι οι δύο αναβάτες να παραμείνουν σημείο αναφοράς στην κορυφαία κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη σεζόν που ξεκινά στα τέλη Φεβρουαρίου. Η ομάδα εξέφρασε επίσης την εκτίμησή της για την εμπιστοσύνη των μακροχρόνιων συνεργατών της, τόσο εκείνων που την υποστηρίζουν εδώ και χρόνια όσο και των νέων προσθηκών όπως οι Lino Sonego, Tsunami Nutrition και Vmoto.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας Βαλεντίνο Ρόσι δήλωσε: «Αυτή θα είναι η πέμπτη σεζόν μας στο MotoGP και είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι. Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό για όλες τις ομάδες. Είναι δύσκολο να είσαι πάντα στην κορυφή. Επομένως, ο στόχος μας φέτος είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλες τις συνθήκες και να έχουμε καλύτερες επιδόσεις από την περασμένη σεζόν, η οποία είχε διακυμάνσεις. Αυτή η εμφάνιση είναι πανέμορφη και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Πριν από μερικά χρόνια ξεκινήσαμε ένα project με τον Aldo Drudi και μετά από λίγο καιρό αλλάξαμε σε λευκό. Αλλά φέτος αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στο μαύρο. Κρατήσαμε φυσικά το κίτρινο, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό μας χρώμα. Τώρα, η μοτοσικλέτα πρέπει επίσης να είναι γρήγορη».