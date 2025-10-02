Δίχως διακοπή συνεχίζεται η δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών, το οποίο ξεκινά την ασιατική του περιοδεία από την πίστα της Μανταλίκα.

Ο 18ος αγώνας της φετινής σεζόν του MotoGP είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ετοιμάζεται για το Grand Prix Ινδονησίας το τριήμερο 3-5 Οκτωβρίου στην πίστα της Μανταλίκα.

Απομένουν μόλις 5 αγώνες για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν και οι 3 εξ’ αυτών θα πραγματοποιηθούν σε Ασία και Ωκεανία.

Check out the Official Programme, the perfect way to keep up with everything on & off track! 📌👉https://t.co/hK2BbS4ux6#IndonesiaGP 🇮🇩 pic.twitter.com/coswlv7lVg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 1, 2025

Γνωρίστε την πίστα

Η πίστα της Μανταλίκα έκανε το ντεμπούτο της στο MotoGP το 2022. Η διαδρομή έχει μήκος 4,3 χιλιόμετρα και αποτελείται από 17 στροφές, 11 δεξιές και έξι αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία έχει μήκος 723 μέτρα, κάτι που κάνει την πίστα ιδιαίτερα τεχνική.

Νικητής το 2024 ήταν ο Χόρχε Μαρτίν που οδηγούσε για την Pramac Racing. H Ινδονησία έχει φιλοξενήσει αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος το 1996 και το 1997, ωστόσο σε άλλη διαδρομή.

Πρωτάθλημα τέλος

Στην Ιαπωνία ο Μαρκ Μάρκεθ κατάφερε να εξασφαλίσει τον 7ο παγκόσμιο τίτλο του στο MotoGP με τη 2η θέση στον αγώνα. Μπορεί το ενδιαφέρον βαθμολογικά να έχει εξανεμιστεί, όμως το αγωνιστικό κομμάτι θα μας κρατήσει σε αγωνία. Ο Πέκο Μπανάια έκανε το δύο στα δύο στο Μοτέγκι και θέλει την εμφάνιση αυτή να την επαναλάβει.

Από τον αγώνα στην Ινδονησία θα απουσιάσουν λόγω τραυματισμού, ο πρωταθλητής του 2024 Χόρχε Μαρτίν και ο Άι Ογκούρα.

The Martinator won and seized control of the Championship on last year's visit to Mandalika! 🏆



We'll miss you here this time, @88jorgemartin! ❤️‍🩹#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/txI17YS9pd October 2, 2025

Η μετάδοση του αγώνα

Το Grand Prix Ινδονησίας στην πίστα της Μανταλίκα, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 18ου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP, Grand Prix Ινδονησίας σε ώρες Ελλάδος.

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

05:45-06:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:00-11:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

05:10-05:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

05:50-06:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

10:00-11:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

05:40-05:50 – Warm-Up

10:00 – Αγώνας