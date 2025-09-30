Νέα «αναποδιά» για τον τέως παγκόσμιο πρωταθλητή του MotoGP, ο οποίος θα κάτσει στον… πάγκο για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα άσχημα νέα για τον Χόρχε Μαρτίν συνεχίζονται. Ο αναβάτης της Aprilia και πρωταθλητής το 2024 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κλείδα του δεξιού ώμου, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο sprint του Grand Prix Ιαπωνίας.

Ο Ισπανός αναβάτης υπέστη εξάρθρωση και κάταγμα κλείδας ύστερα από την πτώση του το Σάββατο στην πίστα του Μοτέγκι. Την Κυριακή επέστρεψε εσπευσμένα στην Ισπανία για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης και σταθεροποίησης του κατάγματος.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 30/9 στο Νοσοκομείο Universitari Dexeus στη Βαρκελώνη, από την ιατρική ομάδα του Δρ. Χαβιέ Μιρ, γνωστού για τη μακρά εμπειρία του σε τραυματισμούς αναβατών MotoGP.

Carnage at Turn 1 🫣💥



Jorge Martin is lucky to escape relatively unscathed after this horrible crash during the #TissotSprint in Japan



The Martinator has suffered a displaced fracture of the right collarbone, but that could have been much worse!#MotoGP #JapaneseGP pic.twitter.com/grfM8qiweR September 27, 2025

Η πορεία ανάρρωσης του Μαρτίν θα αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την εξέλιξη της αποκατάστασης. Προς το παρόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς, η ομάδα του δεν θα τον αντικαταστήσει στο προσεχές Grand Prix της Ινδονησίας.

Εάν η ανάρρωσή του κυλίσει ομαλά και δεν υπάρξουν επιπλοκές, ο Μαρτίν είναι πολύ πιθανό να χάσει το λιγότερο τρεις αγώνες. Η επιστροφή του στη δράση είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για τον ίδιο όσο και για την Aprilia σε μια χρονιά γεμάτη τραυματισμούς για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2024. Πέρα από τον εναρμονισμό του με την ιταλική ομάδα, ο Μαρτίν χρειάζεται να συνεισφέρει στην εξέλιξη της μοτοσικλέτας του 2026.