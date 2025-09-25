Το αυστριακό εργοστάσιο ναι μεν απέφυγε την πτώχευση, αλλά εξακολουθεί να παλεύει με τις επιπτώσεις της οικονομικής τoυ αναδιάρθρωσης.

Η KTM δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην κανονική της λειτουργία και αυτό φαίνεται από το γεγονός των πρόσφατων αναβολών στις γραμμές παραγωγής της. Η αυστριακή εταιρεία αποδίδει, όπως είναι ευνόητο, τις καθυστερήσεις στην πρόσφατη διαδικασία αναδιάρθρωσης. Σίγουρα το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον Ευρωπαίο κατασκευαστή, αλλά όλα δείχνουν πως με τη συμπαράσταση της Bajaj σύντομα θα βρει το δρόμο της.

Αυτές οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως στην παραγωγή των μεγάλων δικύλινδρων μοτοσικλετών και είναι αυτές που προκάλεσαν αλλαγές στο πρόγραμμα κυκλοφορίας τους, καθώς πολλά 990 και 1390, που είχαν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2025, θα βγουν στην αγορά το 2026. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, όλες οι παραλλαγές του 1390 Super Adventure (S, R, S EVO) θα μπουν στη γραμμή παραγωγής τον Οκτώβριο. Το supersport 990 RC R θα ενταχθεί στη γραμμή συναρμολόγησης τον ίδιο μήνα, ενώ η παραγωγή του 990 Duke R θα ξεκινήσει το Νοέμβριο. Αυτό που θα αργήσει να εμφανιστεί είναι το 1390 Super Duke GT, που δεν αναμένεται να βρει το φως της παραγωγής πριν το 2027.

Για να κατανοήσουμε περαιτέρω την κατάσταση, πολλά από τα επηρεαζόμενα 990 και 1390 ανακοινώθηκαν σχεδόν πριν από ένα χρόνο. Η KTM παρουσίασε τα Super Adventure S EVO 1390 και 990 Duke R τον Οκτώβριο του 2024, πριν συνεχίσει με το Super Adventure R 1390 το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το 990 RC R πηγαίνει ακόμα πιο πίσω, καθώς η KTM παρουσίασε για πρώτη φορά το μοντέλο το Μάιο του 2024, χωρίς να έχει -μέχρι σήμερα- ανακοινώσει τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Ναι, η KTM έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει προς τη λύτρωση, αλλά η οσονούπω έναρξη παραγωγής των νέων 990 και 1390 θα τη βοηθήσει να επιστρέψει στην κανονική της λειτουργία. Ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της KTM, Gottfried Neumeister, βλέπει τις καθυστερήσεις με θετικό τρόπο, τονίζοντας πως «αυτή η απόφαση διασφαλίζει ότι κάθε μοντέλο θα είναι πλήρως έτοιμο να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που περιμένουν οι πελάτες μας».

Ημερομηνίες έναρξης παραγωγής

990 RC R – Οκτώβριος 2025

1390 Super Adventure S – Οκτώβριος 2025

1390 Super Adventure EVO – Οκτώβριος 2025

1390 Super Adventure R – Οκτώβριος 2025

990 Duke R – Νοέμβριος 2025

1390 Super Duke GT – 2027

Σημαντικό είναι πως για να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών της, η ΚΤΜ προσφέρει δωρεάν 4ετή εγγύηση σε όλα τα νέα δικύλινδρα μοντέλα (LC8/LC8c) Street and Adventure 2023, 2024, 2025 και 2026. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των 790 Adventure, 790 Duke, 890 Adventure, 890 Duke, 890 SMT, 990 Duke, 990 RC R, 1290 Super Duke, 1290 Super Adventure, 1390 Super Duke και 1390 Super Adventure. Αυτή η εκτεταμένη εγγύηση, η οποία προσθέτει δύο επιπλέον χρόνια κάλυψης, παρέχει στους κατόχους KTM αυξημένη ηρεμία και ισχυρή υποστήριξη για τις μοτοσυκλέτες τους.

