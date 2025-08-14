Η KTM ξεπερνά την κρίση και επιστρέφει στην πλήρη παραγωγή (vid)

Μετά από μια δύσκολη περίοδο, η αυστριακή εταιρεία επανεκκινεί δυναμικά τις γραμμές παραγωγής, ξεκινώντας με τη γκάμα Offroad και τα δημοφιλή μοντέλα LC4

Η KTM AG ανακοίνωσε ότι από τις 28 Ιουλίου οι εγκαταστάσεις της στο Ματιγκχόφεν της Αυστρίας έχουν επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής περιόδου προσωρινής παύσης. Η επιστροφή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παγκόσμια κοινότητα φίλων της μάρκας, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο μια σειρά από πολυαναμενόμενα μοντέλα.

Η αρχή γίνεται με τη νέα γκάμα Offroad, που περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα χωμάτινα μοντέλα της KTM, γνωστά για την αγωνιστική τους κληρονομιά και τις κορυφαίες επιδόσεις εκτός δρόμου. Στη συνέχεια, η παραγωγή θα επεκταθεί και στα μοντέλα που βασίζονται στην πλατφόρμα LC4, όπως η KTM 690 ENDURO R, ιδανική για όσους αναζητούν την περιπέτεια σε μεικτές διαδρομές, και η 690 SMC R, το καθαρόαιμο supermoto που συνεχίζει να προκαλεί χαμόγελα στους λάτρεις της σπορ οδήγησης.

Ο CEO της KTM AG, Γκότφριντ Νοϊμάιστερ, δήλωσε: «Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ πηγαίνει στους εργαζόμενούς μας, που κατέστησαν δυνατή αυτή την επανεκκίνηση με την αφοσίωση, την ευελιξία και το πνεύμα ομαδικότητας που επέδειξαν τους τελευταίους μήνες. Η δέσμευσή τους, σε μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της εταιρείας, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας για την μελλοντική μας πορεία».

Η επιστροφή στην παραγωγή δίνει στην KTM τη σταθερότητα για να επικεντρωθεί ξανά στην ποιότητα, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ενίσχυση της σχέσης με τους πελάτες της, διασφαλίζοντας ότι τα επόμενα κεφάλαια της ιστορίας της θα είναι εξίσου συναρπαστικά με τα προηγούμενα.