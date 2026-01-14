Η επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση έρχεται από μία... μοτοσικλέτα (vid)

Η «επόμενη ημέρα» της ηλεκτροκίνησης έφτασε χάρη στη Verge TS Pro, τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιεί μπαταρίες στερεάς κατάστασης και έχει αυτονομία... 600 χιλιόμετρα.

Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης (Solid State) έχουν ως τεχνολογία ανακοινωθεί από πολλές εταιρείες και αναμένονται να τοποθετηθούν στα πρώτα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τη διετία 2027 - 2028. Θεωρούνται κομβική εξέλιξη για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, καθώς διαθέτουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντοχής, ενεργειακής πυκνότητας και ταχύτητας φόρτισης. Αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την αυτονομία για το ίδιο βάρος συσσωρευτών συγκριτικά με την τεχνολογία των μπαταριών ιόντων λιθίου, μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο φόρτισης, το βάρος αλλά και τον όγκο των απαιτούμενων συσσωρευτών.

Από αλλού το περιμέναμε...

Ήδη, μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Toyota, η Honda, η BMW, η BYD και κατασκευαστές μπαταριών αυτοκινήτων όπως η CATL έχουν ανανκοινώσει ότι βρίσκονται πολύ κοντά στη μαζική παραγωγή solid state συσσωρευτών. Ωστόσο, το πρώτο όχημα παγκοσμίως που χρησιμοποιεί μπαταρία αυτής της τεχνολογίας δεν προέρχεται από έναν κατασκευαστικό κολοσσό, αλλά από μια μικρή βιομηχανία μοτοσικλετών από τη Φινλανδία, τη Verge.

Η Verge TS Pro είναι μια μοτοσικλέτα «κόσμημα» τεχνολογίας. Είναι φορέας όχι μόνο της μπαταρίας στερεάς κατάστασης, αλλά και ενός ηλεκτρικού κινητήρα με την ονομασία «donut», ο οποίος δίνει κίνηση απευθείας στη στεφάνη του πίσω τροχού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει «ψαλίδι» και κεντρική στήριξη.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Η Verge TS Pro έχει δυνατότητα ταχείας φόρτισης 200 kW και διατίθεται σε δύο εκδόσεις, με μπαταρία 20,2 ή 33,3 kWh. Στην πρώτη περίπτωση έχει αυτονομία περίπου 350 χιλιόμετρα, ενώ στη δεύτερη... 600. Με ισχύ 140 ίππων και 1.000 Nm ροπή, η μοτοσικλέτα είναι κυριολεκτικά «δράκος». Επιταχύνει από 0-100 χλμ/ώρα σε 3,5 δλ. και έχει μέγιστη ταχύτητα 200 χλμ./ώρα, ηλεκτρονικά περιορισμένη υπέρ της αυτονομίας.

Μέσα σε μόλις 10 λεπτά, μπορεί σε ένα ταχυφορτιστή να ανακτήσει ενέργεια για να καλύψει πλέον των 300 χιλιομέτρων απόσταση, οπότε όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό αλλάζει μια για πάντα το παιχνίδι υπέρ των ηλεκτρικών μοτοσικλετών. Με κορυφαία περιφερειακά, όπως φρένα Brembo, αμορτισέρ Ohlins και πλήρη ηλεκτρονικά βοηθήματα, η τιμή της προ φόρων είναι λίγο χαμηλότερη από 30.000 ευρώ. Αρκετά λογική, αν κριθεί υπό το πρίσμα της τεχνολογίας αιχμής που χρησιμοποιεί και δεν υπάρχει όχι μόνο σε καμία άλλη μοτοσικλέτα, αλλά σε κανένα άλλο όχημα στον πλανήτη.