Όλα όσα αναμένεται να διαδραματιστούν στο εναρκτήριο τεστ χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Βαρκελώνης.

Το πρώτο χειμερινό τεστ της νέας εποχής της Formula 1 είναι προ των πυλών, με τις πρώτες παρουσιάσεις να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ομάδες και οδηγοί θα βρεθούν στην πίστα της Βαρκελώνης από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου και θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά τα μονοθέσιά τους σε πραγματικές συνθήκες.

Με τα νέα μονοθέσια και οι νέες μονάδες ισχύος μπαίνουν για πρώτη φορά σε κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, οι ομάδες έχουν στήσει τα προγράμματα αξιολόγησης και εξέλιξης. Το τεστ διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, ενώ κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να τρέξει τρεις από τις πέντε διαθέσιμες ημέρες.

Από το τεστ θα απουσιάσει η Williams Racing, η οποία δεν έχει έτοιμη την FW48 για το τεστ της Βαρκελώνης. Αυτό αναμένεται να κοστίσει σημαντικά στην ομάδα του Γκρόουβ, καθώς όσα περισσότερα χιλιόμετρα συμπληρώνει μια ομάδα τόσο το καλύτερο.

These are FIVE of the key changes in this season's technical regulations! 💪🔧#F1 pic.twitter.com/nM1XbJqwM6 January 23, 2026

Οι χειμερινές δοκιμές του 2026

Η Βαρκελώνη φιλοξενεί το πρώτο από τα τρία χειμερινά τεστ πριν την έναρξη της σεζόν. Η αύξηση των δοκιμών οφείλεται κυρίως στις τεράστιες τεχνικές αλλαγές σε σασί, αεροδυναμική, ελαστικά και κινητήρες.

Για αυτό και οι ομάδες αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πενθήμερο ως «εργαλείο βαθμονόμησης» των νέων συστημάτων: μετρήσεις, συσχετισμός προσομοιώσεων/CFD με την πίστα, έλεγχος ψύξης, έλεγχος ενεργειακής στρατηγικής και πρωτόκολλα αξιοπιστίας.

Bet you can't get an F1 car in shot first try 😉📸



Come on - how's your reaction speed?#F1 pic.twitter.com/RlHjajOqUo — Formula 1 (@F1) January 22, 2026

Το μεγάλο θέμα του 2026: διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας

Οι νέοι κανονισμοί φέρνουν ένα πακέτο με πολύ μεγαλύτερη ηλεκτρική συνεισφορά και αντίστοιχα μεγαλύτερες απαιτήσεις στη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι στη Βαρκελώνη θα δούμε προγράμματα γύρω από:

χαρτογραφήσεις ERS (φόρτιση/εκφόρτιση σε γύρο)

θερμική συμπεριφορά υπό παρατεταμένα stints

αξιοπιστία ηλεκτρονικών ισχύος και καλωδιώσεων

«παράθυρα» απόδοσης ανάλογα με το state-of-charge (SOC)

Ενεργή αεροδυναμική και ελαστικά

Το 2026 θεσπίζονται τα ενεργά αεροδυναμικά (κινητά στοιχεία στις εμπρός/πίσω αεροτομές). Το βασικό ζητούμενο στο τεστ δεν θα είναι η κορυφαία κάθετη δύναμη αλλά η σταθερότητα της πλατφόρμας. Με άλλα λόγια:

πότε/πώς αλλάζει η ισορροπία με τις ενεργές ρυθμίσεις

τι κάνει το μονοθέσιο σε αλλαγές ύψους (ride height) και κλίσης

πώς «κουμπώνει» η αεροδυναμική με την ενεργειακή στρατηγική (λιγότερη αντίσταση εναντίον μεγαλύτερης ανάκτησης)

Παράλληλα η Pirelli έχει ήδη επιβεβαιώσει τη δομή της γκάμας για το 2026: κάθε GP θα συνεχίσει να έχει τρεις γόμες ανά τριήμερο για στεγνό οδόστρωμα και δύο γόμες για βρεγμένο οδόστρωμα. Φέτος οι επιλογές θα γίνονται από C1 έως C5, ενώ η C6 καταργείται. Το τεστ της Βαρκελώνης αποτελεί κρίσιμο βήμα ώστε οι ομάδες να καταλάβουν τα σωστά παράθυρα λειτουργίας και τα ιδανικά επίπεδα φθοράς στα νέα μονοθέσια.

Active aero in action! 🛫



Spot the active aero in this clip of Lewis Hamilton in the SF-26! 👀#F1 pic.twitter.com/WTkJLQ7hxt — Formula 1 (@F1) January 23, 2026

Οι γύροι μετράνε περισσότερο από τους χρόνους

Όσες ομάδες βρεθούν στη Βαρκελώνη θα χειριστούν το διαθέσιμο χρόνο τους με πολύ προσοχή και περίπλοκα προγράμματα. Παρότι θα έχουν τρεις ημέρες για δοκιμές, ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και τα προγράμματα τείνουν να χωρίζονται σε τρεις άξονες:

1) Έλεγχος συστημάτων και αξιοπιστία

Λειτουργία υδραυλικών/ηλεκτρονικών, ψύξη, διαρροές, αισθητήρες, πρωτόκολλα ασφαλείας, βασικές χαρτογραφήσεις.

2) Συσχέτιση δεδομένων με εργοστάσιο (correlation)

Σύγκριση δεδομένων CFD/σήραγγας με αυτά από την πίστα, χαρτογράφηση αεροδυναμικής συμπεριφοράς σε διαφορετικές γωνίες/ταχύτητες.

3) Πρώτη «εικόνα» set-up και λειτουργικών παραθύρων

Ride height (απόσταση ύψους πατώματος από το έδαφος), ακαμψία/ανάρτηση, φρένα, θερμοκρασίες ελαστικών, διαχείριση ενέργειας ανά stint.

You can count on testing time to bring out some stunning one-off liveries 😍



Is your favourite pictured here?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/uuF7524PyE — Formula 1 (@F1) January 20, 2026

Οι χρόνοι στη Βαρκελώνη, ειδικά στο πρώτο τεστ της νέας εποχής, έχουν περιορισμένη αξία. Διαφορετικά καύσιμα, διαφορετικά προγράμματα, διαφορετική διαχείριση ενέργειας και «κρυφές» παραμέτρους σημαίνουν ότι το πιο χρήσιμο συμπέρασμα θα είναι:

ποιος γράφει πολλά, καθαρά χιλιόμετρα,

ποιος επαναλαμβάνει stint χωρίς διακοπές,

ποιος δείχνει να έχει λειτουργικό πλαίσιο ERS/αεροδυναμικής από νωρίς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πλειονότητα των ομάδων θα βρεθεί στη Βαρκελώνη με μία αρκετά βασική έκδοση μονοθεσίου. Αυτό σημαίνει πως μέχρι τον εναρκτήριο αγώνα στην Αυστραλία στις 8 Μαρτίου θα έχουν «κουμπώσει» μεγάλα αεροδυναμικά πακέτα στα μονοθέσια.

