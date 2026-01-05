Ακαδημία Ducati V2 Future Champ για τα ταλέντα του αύριο

Η ακαδημία Ducati V2 Future Champ έχει στόχο την ανακάλυψη νέων ταλέντων μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που είναι μοναδικό στον κόσμο των αγώνων.

Η Garage51, η οποία βασίζεται στον δέκα φορές Ιταλό πρωταθλητή Μικέλε Πίρο, φέρνει στο έργο την εμπειρία της ως υποστηρικτής του ιταλικού θεσμού V4 Elite Cup και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης σε αγωνιζόμενους αναβάτες και όχι μόνο. Σε αυτό προστίθεται η εμπειρία που έχει αποκτήσει ο κατασκευαστής του Borgo Panigale μέσω 23 ετών προγραμμάτων Ducati Riding Experience, στα οποία έχει αναπτύξει συγκεκριμένη τεχνογνωσία στην εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την οδήγηση σε πίστα, χάρη εν μέρει σε μια ομάδα εκπαιδευτών παγκόσμιας κλάσης.

Οι νεαροί αναβάτες θα βρουν στην Ακαδημία V2 Ducati Future Champ μια ομάδα που θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν τόσο στην τεχνική οδήγησης όσο και στη διαχείριση των ανταγωνιστικών τους δραστηριοτήτων. Η ακαδημία V2 Ducati Future Champ, η οποία θα φιλοξενήσει 30 Panigale V2 στην πίστα, δεν είναι απλώς το σχολείο μιας μάρκας, αλλά μένα «φυτώριο» που δημιουργήθηκε με στόχο την εύρεση και την καλλιέργεια νέων αναβατών (χωρισμένων στις κατηγορίες 16-21 και άνω των 21), υποστηρίζοντάς τους στην αθλητική τους καριέρα χάρη σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει μαθήματα στην τάξη, δοκιμές πριν από τη σεζόν και ένα ημερολόγιο αγώνων που αποτελείται από εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις σε αναγνωρισμένα πλαίσια.

Χάρη στους επαγγελματίες του προγράμματος, οι νέοι αναβάτες θα μπορούν να εκφράσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, με το να γίνουν ταχύτεροι στην πίστα, σωματικά πιο γυμνασμένοι, πιο έμπειροι και επιδέξιοι στις ρυθμίσεις των μοτοσικλετών. Οι ταλαντούχοι συμμετέχοντες θα υποστηρίζονται από έμπειρους αναβάτες, όπως ο επίσημος δοκιμαστής της Ducati MotoGP και δέκα φορές πρωταθλητής Ιταλίας Μικέλε Πίρο και ο τρεις φορές πρωταθλητής Ιταλίας Supersport και νέος πρωταθλητής CΙV-Production Bike Ντάβιντε Στίρπε. Θα τους συνοδεύουν ειδικοί φυσικής κατάστασης και στελέχη με εκτεταμένη εμπειρία στον κόσμο των αγώνων, οι οποίοι θα τους εκπαιδεύσουν επίσης στην επικοινωνία με χορηγούς, ομάδες και οργανισμούς για να τους προετοιμάσουν για μια πλήρη επαγγελματική καριέρα.

Στο τέλος του πρωταθλήματος, οι αναβάτες που θα επιδείξουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες, με βάση τα αποτελέσματά τους και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών, θα συμμετάσχουν σε μια δοκιμασία που διοργανώνει η Ducati με μοτοσικλέτες ανταγωνισμού υψηλότερου επιπέδου, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να κάνουν την καλύτερη επιλογή για τα επόμενα βήματα στην καριέρα τους. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την Ακαδημία V2 Ducati Future Champ είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα https://www.ducati.com/ww/en/experience/v2-future-champ-ducati-academy

Το ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην ακαδημία προβλέπεται η συμμετοχή σε επτά Σαββατοκύριακα αγώνων, με ένα ημερολόγιο που περιλαμβάνει αρκετούς γύρους του Ιταλικού Πρωταθλήματος CIV και διεθνείς διοργανώσεις όπως τους ιταλικούς γύρους του Πρωταθλήματος WorldSBK, τον αγώνα JuniorGP στη Βαρκελώνη και έναν ειδικό αγώνα κατά τη διάρκεια της World Ducati Week 2026.

24-26 Απριλίου: Misano (CIV)

8-10 Μαΐου: Mugello (CIV)

22-24 Μαΐου: Βαρκελώνη (Junior GP)

12-14 Ιουνίου: Misano (WorldSBK)

3-5 Ιουλίου: Misano (World Ducati Week 2026)

24-26 Ιουλίου: Misano (CIV)

17-19 Σεπτεμβρίου: Cremona (WSBK)

Κόστος και Συμμετοχή

Το πλήρες πακέτο συμμετοχής έχει κατά προσέγγιση κόστος 49.500€ + ΦΠΑ, διαιρούμενο σε επτά δόσεις των 7.071€ + ΦΠΑ, που πρέπει να καταβληθεί εκ των προτέρων πριν από κάθε εκδήλωση. Το τέλος εγγραφής περιλαμβάνει:

Είσοδο σε επίσημους αγώνες και δοκιμές (συμπεριλαμβανομένων των ομοσπονδιακών και οργανωτικών τελών)

Τεχνική επίβλεψη στην πίστα από το προσωπικό της Ducati Academy, με συνεχή παρουσία στα γκαράζ και τεχνική υποστήριξη για τη σωστή διαχείριση των μοτοσικλετών

Εξυπηρέτηση ανταλλακτικών στην πίστα με άμεση διαθεσιμότητα γνήσιων εξαρτημάτων Ducati και Racing (έναντι αμοιβής, εάν χρειάζεται)

Δεσμευμένο χώρο εντός του Ducati Academy Village, σε ειδικό χώρο με κοινόχρηστο γκαράζ.

Αναλώσιμα (καύσιμο, ελαστικά, τακάκια φρένων, λάδι κινητήρα, συμπλέκτες) σε καθορισμένη ποσότητα.

Η μοτοσικλέτα θα είναι εξοπλισμένη με το επίσημο κιτ προετοιμασίας, που παρέχεται από την Garage 51 Misano, με κόστος 10.000€ + ΦΠΑ.



