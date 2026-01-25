Το δημοφιλές μοντέλο διατίθεται πλέον από 22.550€, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost Hybrid, ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και κορυφαίους χώρους στην κατηγορία.

Το Ford Puma ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική αγορά των compact SUV, αποκτώντας νέα τιμή εκκίνησης από 22.550 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα και πολυετή εργοστασιακή εγγύηση, διαμορφώνοντας ένα πακέτο που στοχεύει ξεκάθαρα στη σχέση αξίας και συνολικού κόστους χρήσης.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική έρχεται σε συνδυασμό με τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance, τα οποία προσφέρουν ευέλικτους όρους απόκτησης. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται χαμηλό επιτόκιο 0,9%, προκαταβολή από 10% και διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει έως και τους 84 μήνες, καθιστώντας το Puma προσιτό σε ένα ευρύτερο κοινό.

Παράλληλα, κάθε νέο Ford Puma συνοδεύεται από την πολυετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, η οποία καλύπτει τον ιδιοκτήτη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μειώνει το άγχος απρόβλεπτων εξόδων συντήρησης, ιδιαίτερα σε βάθος χρόνου και κατά τη διάρκεια χρηματοδότησης.

Σύγχρονη σχεδίαση και ψηφιακό περιβάλλον

Σχεδιαστικά, το Ford Puma διατηρεί τον δυναμικό και αναγνωρίσιμο χαρακτήρα που το καθιέρωσε στην κατηγορία, με compact διαστάσεις και σύγχρονες λεπτομέρειες που ενισχύουν την παρουσία του στον δρόμο. Το εσωτερικό ακολουθεί ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, με ποιοτικά υλικά και εργονομική διάταξη.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται το σύστημα πολυμέσων SYNC 4 επόμενης γενιάς με κεντρική οθόνη 12 ιντσών, καθώς και ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,8 ιντσών, προσφέροντας πλήρη συνδεσιμότητα και σαφή πληροφόρηση στον οδηγό.

Πρακτικότητα με πραγματικό αντίκρισμα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Puma παραμένει η πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους και έως τα 1.126 λίτρα με την αναδίπλωσή τους. Καθοριστικό ρόλο παίζει το καινοτόμο MegaBox, που προσθέτει επιπλέον 80 λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο δάπεδο, διευκολύνοντας τη μεταφορά ογκωδών ή «βρώμικων» αντικειμένων. Όλα αυτά ενσωματώνονται σε ένα αμάξωμα μήκους περίπου 4,3 μέτρων, που παραμένει ευέλικτο στην πόλη και άνετο σε ταξίδια.

Υβριδική τεχνολογία EcoBoost Hybrid

Το Ford Puma εξοπλίζεται με το υβριδικό σύστημα κίνησης EcoBoost Hybrid, το οποίο βασίζεται στον γνωστό τρικύλινδρο κινητήρα 1.0 λίτρου των 125 ίππων. Το σύστημα ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα/γεννήτρια, ανακτώντας ενέργεια κατά την πέδηση και υποστηρίζοντας τον θερμικό κινητήρα κατά την επιτάχυνση, με στόχο τη βελτιωμένη απόδοση και την οικονομία καυσίμου.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport και Slippery), προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις συνθήκες και στις προσωπικές του ανάγκες.

Με τη νέα τιμή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, το Ford Puma ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του ως μία από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV.

