Η Ντελφίν ντε Αντριά, product director της Renault στο B-segment, μίλησε στο Gazzetta για τη νέα γενιά του best seller μοντέλου στην Ευρώπη.

Όσο ένα αυτοκίνητο βάζει... χρόνια στην πλάτη του, το σύνηθες είναι να υποχωρούν οι πωλήσεις του. Το παράδοξο με το Renault Clio 5ης γενιάς είναι ότι - αν και παρουσιάστηκε το 2019 και δέχτηκε ένα φρεσκάρισμα το 2023 - αναδείχθηκε best seller μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ανεξαρτήτως κατηγορίας! Από το 1990 και έως σήμερα, το Clio έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 17 εκατομμύρια μονάδες.

Φυσιολογικά λοιπόν η πρώτη ερώτηση που θέσαμε στην Ντελφίν ντε Αντριά, product director Β-segment της Renault είχε να κάνει με το timing παρουσίασης του νέου Clio. «Το τωρινό Clio μετρά όμως 6 χρόνια ζωής. Η εμπορική του πορεία δεν θα είναι η ίδια τα επόμενα 6 χρόνια αν δεν κάναμε κάτι. Οπότε αποφασίσαμε - ακόμα και αν το τωρινό Clio έχει τόσο καλή πορεία - να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να ανανεώσουμε τη γκάμα μικρών μοντέλων με τέσσερα εξαιρετικά και ολοκαίνουργια αυτοκίνητα. Τα ηλεκτρικά Renault 5 και Renault 4, το ανανεωμένο υβριδικό Captur και τώρα το νέο Clio», μας είπε κατά την παγκόσμια πρεμιέρα του Clio 6ης γενιάς στο Μόναχο.

Υβριδικό, βενζίνη ή υγραέριο; - Οι κινητήρες του νέου Renault Clio

Η κα ντε Αντριά αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που κάνουν το νέο Clio να ξεχωρίζει. «Ο πρώτος πυλώνας του νέου Clio είναι η σχεδίαση, μεγαλώσαμε τις αναλογίες του ώστε να αλλάξει η όψη του στο δρόμο. Θέλαμε να έχει εμφάνιση που θα προκαλεί κεραυνοβόλο έρωτα. Μοντέρνα, δυναμική. Η εικόνα του εσωτερικού είναι αντίστοιχη με αυτή του αμαξώματος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η νέα γκάμα κινητήρων, με το νέο full hybrid σύστημα που είμαι σίγουρη ότι θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία. Ένας κινητήρας που σπάει προς τα κάτω το φράγμα των 90 γρ. CO2 ανά χλμ. και έχει μέση κατανάλωση 3,9 λίτρα ανά 100 χλμ. Ενώ ταυτόχρονα αυξήσαμε την ισχύ και τη ροπή. Παράλληλα περιορίσαμε το θόρυβο του κινητήρα κατά την αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο, κάτι για το οποίο υπήρχαν παράπονα στο μοντέλο προηγούμενης γενιάς».

Η κα ντε Αντριά απάντησε στην ερώτηση αν το λανσάρισμα των Renault 4 και 5 μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις του νέου Clio. «Όχι, δεν υπάρχει ενδεχόμενο για επικάλυψη προϊόντος (overlap). Βλέπετε ότι το απερχόμενο Clio είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ευρώπη, ενώ και το Renault 5 πάει για την κορυφή της κατηγορίας του. Φαίνεται ότι αγγίξαμε τις καρδιές των πελατών και στις δύο περιπτώσεις. Το ένα μοντέλο συμπληρώνει το άλλο. Για όσους θέλουν να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση υπάρχει το Renault 5. Για αυτούς που δεν νιώθουν έτοιμοι για αυτή την αλλαγή, ίσως γιατί δεν μπορούν να φορτίζουν στο σπίτι τους, θέλουμε να τους προσφέρουμε αυτοκίνητα με συναίσθημα που είναι εξηλεκτρισμένα, πριν περάσουν στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Άρα υπάρχουν πελάτες με διαφορετικές ανάγκες, για τους οποίους έχουμε εξαιρετικές προτάσεις».

Ποιοι είναι οι πιθανοί αγοραστές του νέου Clio; «Με το νέο Clio στοχεύουμε στα εκατομμύρια πελατών μας που έχουν μοντέλο κάποιας από τις προηγούμενες γενιές του. Αλλά και όσους σκέφτονται να κατέβουν κατηγορία όσον αφορά το μέγεθος του αυτοκινήτου, όμως αναζητούν υψηλή ποιότητα και εξοπλισμό από το C-segment».