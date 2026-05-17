Το νέο ηλεκτρικό AION UT εκτίθεται σε Golden Hall και Mediterranean Cosmos, φέρνοντας την πρόταση ηλεκτροκίνησης της AION πιο κοντά στο κοινό.

Η GAC AION φέρνει το νέο AION UT στο επίκεντρο της αστικής καθημερινότητας, παρουσιάζοντας το νέο ηλεκτρικό hatchback σε δύο από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της χώρας. Για όλο τον Μάιο και τον Ιούνιο, το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει από κοντά το νέο μοντέλο τόσο στο Golden Hall στην Αθήνα όσο και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσία του μοντέλου σε αυτούς τους χώρους εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας για πιο άμεση επαφή με το κοινό, έξω από το παραδοσιακό περιβάλλον μιας έκθεσης αυτοκινήτου, δίνοντας έμφαση στον urban και lifestyle χαρακτήρα του AION UT.

Ηλεκτρικό hatchback με ευρωπαϊκή φιλοσοφία

Το AION UT αποτελεί μία από τις πιο φρέσκες προτάσεις της AION στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών μοντέλων. Με compact διαστάσεις, fastback σχεδίαση και σύγχρονη φωτεινή υπογραφή, το νέο μοντέλο δείχνει ξεκάθαρα προσανατολισμένο στις ανάγκες της σύγχρονης αστικής μετακίνησης.

Παράλληλα, η πρακτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του. Το μεταξόνιο των 2.750 χλστ., οι αυξημένοι χώροι για επιβάτες και ο χώρος αποσκευών των 440 λίτρων συνθέτουν ένα ηλεκτρικό hatchback με έμφαση στην καθημερινή χρηστικότητα.

Το μοντέλο αποδίδει 204 ίππους και συνδυάζεται με μπαταρία 60 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 430 χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η φόρτιση από το 30% έως το 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 24 λεπτά μέσω ταχείας φόρτισης.

Στο εσωτερικό, το AION UT ακολουθεί μια πλήρως ψηφιακή λογική, με κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών. Παράλληλα, υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto, με την AION να δίνει έμφαση στη συνδεσιμότητα και την ευχρηστία της καθημερινής εμπειρίας.

Η τιμή του στην Ελλάδα

Το νέο AION UT είναι ήδη διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο, με τιμή από 22.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».