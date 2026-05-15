Μετά από επτά χρόνια ως CEO και 35 συνολικά στην εταιρεία, ο Όλιβερ Τσίπσε παραδίδει τη σκυτάλη στον «αρχιτέκτονα» της παραγωγής Μίλαν Νεντέλκοβιτς.

Στο πλαίσιο της 106ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του BMW Group στο Μόναχο, ολοκληρώθηκε μια σημαντική σελίδα στην ιστορία της μάρκας. Ο Όλιβερ Τσίπσε, ο άνθρωπος που οδήγησε τη BMW μέσα από τις συμπληγάδες της πανδημίας και χάραξε την πορεία προς την NEUE KLASSE, παραδίδει τα ηνία στον Dr. Μίλαν Νεντέλκοβιτς.

Η αποχώρηση του Τσίπσε γίνεται στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ολοκλήρωσης της θητείας του, κλείνοντας έναν κύκλο 35 ετών προσφοράς στον όμιλο. Υπό τη στρατηγική του ηγεσία, η BMW κατάφερε να διατηρήσει μια σταθερή και κερδοφόρα πορεία σε περιόδους έντονων παγκόσμιων ανακατατάξεων, διασφαλίζοντας την ταυτότητα της μάρκας απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις.

Ποιος είναι ο νέος «ισχυρός άντρας» της BMW

Ο Μίλαν Νεντέλκοβιτς, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Μαΐου 2026, δεν είναι ξένος προς το DNA της εταιρείας. Ξεκίνησε την πορεία του στη BMW το 1993 ως ασκούμενος και από το 2019 κατείχε τη θέση του μέλους του Δ.Σ. αρμόδιου για την Παραγωγή, έχοντας διοικήσει εργοστάσια στο Μόναχο, στη Λειψία και στην Οξφόρδη.

Η θητεία του Νεντέλκοβιτς έχει οριστεί έως το 2031, με το Εποπτικό Συμβούλιο να ποντάρει στην επιχειρηματική του σκέψη και την πειθαρχημένη διαχείριση σύνθετων ζητημάτων. Στο πλευρό του, ο Dr. Ρέιμοντ Βίτμαν θα αναλάβει τον κρίσιμο τομέα της Παραγωγής, μεταφέροντας τη στρατηγική σκέψη από τον τομέα της Εταιρικής Ανάπτυξης απευθείας στη γραμμή συναρμολόγησης.

Η NEUE KLASSE και η επόμενη ημέρα του ομίλου

Το κεντρικό στοίχημα για τη νέα ηγεσία παραμένει η NEUE KLASSE, η γενιά οχημάτων που αναμένεται να θέσει νέα πρότυπα σε τεχνολογικό και συναισθηματικό επίπεδο. Ο Νεντέλκοβιτς τόνισε ότι σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον, η κερδοφορία και η ταχύτητα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του BMW Group.

Τα οικονομικά στοιχεία του 2025 λειτουργούν ως ισχυρό εφαλτήριο για τη νέα διοίκηση. Με 2,46 εκατομμύρια πωλήσεις αυτοκινήτων παγκοσμίως και κέρδη προ φόρων που άγγιξαν τα 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ο όμιλος παραμένει ο No. 1 premium κατασκευαστής παγκοσμίως. Παράλληλα με τις διοικητικές αλλαγές, οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν για τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές, μια κίνηση που στοχεύει στην απλοποίηση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας.