Η γαλλική εταιρεία εμπλουτίζει τη γκάμα του supermini, συνδυάζοντας τον bi-fuel κινητήρα των 120 ίππων με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Η Renault προχωρά σε διεύρυνση των επιλογών του νέου Clio στην ελληνική αγορά με την προσθήκη της έκδοσης Eco-G turbo 120 EDC. Η συγκεκριμένη έκδοση ενσωματώνει εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου (βενζίνης/LPG) και έρχεται να τοποθετηθεί δίπλα στις υπάρχουσες επιλογές βενζίνης και full hybrid, προσφέροντας μια εναλλακτική πρόταση με έμφαση στο χαμηλότερο κόστος καυσίμου.

Οι τιμές του μοντέλου ξεκινούν από τα 22.900 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση Evolution. Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της GA Hellas, το Clio Eco-G 120 EDC είναι επίσης διαθέσιμο στο επίπεδο εξοπλισμού Techno με τιμή 23.900 ευρώ, καθώς και στην έκδοση esprit Alpine που κοστίζει 25.900 ευρώ. Όλες οι εκδόσεις καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων και συνοδεύονται από 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Αυτόματο κιβώτιο EDC

Το σύστημα κίνησης βασίζεται σε έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού, ο οποίος αποδίδει 120 ίππους και μέγιστη ροπή 200 Nm. Σε σύγκριση με την έκδοση Eco-G 100, η ισχύς είναι αυξημένη κατά 20 ίππους και η ροπή κατά 30 Nm. Οι επιδόσεις παρουσιάζονται βελτιωμένες, με την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα να απαιτεί 9,8 δευτερόλεπτα.

Ο κινητήρας συνδυάζεται αποκλειστικά με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC 6 σχέσεων. Το κιβώτιο διαχειρίζεται τη μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς μέσω δύο συμπλεκτών, εξασφαλίζοντας γρήγορες αλλαγές σχέσεων χωρίς διακοπή της ροής της ισχύος. Για τον χειροκίνητο έλεγχο των σχέσεων, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ειδικά paddles πίσω από το τιμόνι.

Μεγαλύτερη δεξαμενή και αυτονομία

Η συνολική αυτονομία του Clio Eco-G 120 EDC μπορεί να φτάσει έως και τα 1.450 χιλιόμετρα με τη συνδυαστική χρήση και των δύο καυσίμων. Η δεξαμενή του υγραερίου έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 50 λίτρων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25% σε σχέση με το παρελθόν. Είναι τοποθετημένη κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, στη θέση της ρεζέρβας, διατηρώντας ανέπαφη τη δεξαμενή βενζίνης των 39 λίτρων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μέση κατανάλωση σε λειτουργία LPG είναι 6,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 106 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Όταν το όχημα καταναλώνει βενζίνη, η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές CO2 στα 122 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Η χρήση του υγραερίου προσφέρει μείωση του κόστους καυσίμου που αγγίζει το 40% συγκριτικά με τη βενζίνη, ενώ παράλληλα περιορίζει τις εκπομπές CO2 κατά περίπου 10%.

Η τεχνολογία διπλού καυσίμου της Renault αποτελεί μια δοκιμασμένη λύση, καθώς το γαλλικό γκρουπ διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην εφαρμογή της. Το σύστημα τοποθετείται απευθείας στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου, γεγονός που εξασφαλίζει την ίδια ποιότητα κατασκευής και τα ίδια πρότυπα ασφαλείας με τις υπόλοιπες εκδόσεις της γκάμας του Clio.

