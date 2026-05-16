Η γερμανική μάρκα προσφέρει ένα νέο πρόγραμμα μακροχρόνιας κάλυψης και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα καινούργια αυτοκίνητά της.

Η Kosmocar συνεχίζει τη στρατηγική της για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση των αντίστοιχων προγραμμάτων μακροχρόνιας κάλυψης για τις μάρκες Volkswagen και Skoda, ο επίσημος εισαγωγέας επεκτείνει τώρα αυτή την παροχή και στην premium κατηγορία. Μέσω του νέου προγράμματος Audi Platinum, κάθε νέο μοντέλο της γερμανικής εταιρείας συνοδεύεται πλέον από εργοστασιακή εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 έτη ή τα 150.000 χιλιόμετρα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή μεγαλύτερης προβλεψιμότητας αναφορικά με το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου σε βάθος χρόνου. Η ενεργοποίηση της κάλυψης γίνεται αυτόματα κατά την πραγματοποίηση του πρώτου προγραμματισμένου service του οχήματος στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο της Audi. Στη συνέχεια, η εγγύηση ανανεώνεται αυτόματα με κάθε επόμενη προβλεπόμενη συντήρηση, διασφαλίζοντας ότι το αυτοκίνητο παραμένει προστατευμένο χωρίς επιπλέον διαδικασίες για τον ιδιοκτήτη.

Αυτόματη ανανέωση και ολοκληρωμένη κάλυψη συστημάτων

Το πρόγραμμα Audi Platinum καλύπτει ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει τα μηχανικά, τα ηλεκτρικά αλλά και τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός είναι προστατευμένος από πιθανά απρόοπτα έξοδα, γεγονός που θωρακίζει την επένδυσή του. Παράλληλα, η ύπαρξη μιας τόσο μακροχρόνιας εργοστασιακής κάλυψης λειτουργεί θετικά στην αγορά των μεταχειρισμένων, καθώς αυξάνει σημαντικά τη μεταπωλητική αξία του οχήματος.

Για τη διατήρηση της ισχύος της εγγύησης, είναι απαραίτητο η συντήρηση του αυτοκινήτου να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό. Κάθε service που πραγματοποιείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Συνεργατών της Audi γίνεται με βάση τις επίσημες προδιαγραφές του εργοστασίου. Οι τεχνικοί χρησιμοποιούν αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα, εξασφαλίζοντας ότι το όχημα διατηρεί την αρχική του οδηγική ακρίβεια και ασφάλεια.

Δωρεάν οδική βοήθεια και 24ωρη υποστήριξη

Η φροντίδα της μάρκας ολοκληρώνεται με την παράλληλη παροχή της εγγύησης κινητικότητας Audi LongLife Mobility. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρει δωρεάν οδική βοήθεια και υποστήριξη σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, για οποιοδήποτε απρόοπτο περιστατικό προκύψει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη κάλυψη για τον οδηγό και τους επιβάτες σε κάθε διαδρομή.

Η Kosmocar Α.Ε., με παρουσία σχεδόν 55 ετών στον κλάδο του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εισάγει το πρόγραμμα Audi Platinum ως μέρος της δέσμευσής της για τη βελτίωση των υπηρεσιών μετά την πώληση. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην ποιότητα των προϊόντων της και στην οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

